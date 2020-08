El presidente Alberto Fernández relanzó el plan Procrear, con un nuevo esquema que prevé una inversión de 25.000 millones de pesos distribuidos en nueve líneas de créditos y con el objetivo de «reactivar la actividad y reducir el déficit habitacional».

En ese marco, el plan anunciado este martes dispone otorgar 300.000 créditos para mejoramientos, refacción y ampliación y para la construcción de 44.000 nuevas viviendas, y asimismo serán adjudicados 10.000 nuevos lotes con servicios en todo el país.

«Cuando llegué al Gobierno me enteré de que había 10 mil viviendas sin entregar. Cuando María Eugenia me invitó a volver en marcha el plan que creó Cristina, me llenó de alegría. Es una herramienta que puede resolver el problema habitacional de miles de argentinos», dijo a través de una videoconferencia que tuvo lugar en la residencia de Olivos, luego de que le entregaran la llave a 10.000 beneficiarios.

Y agregó: «El ProCreAr es una deuda que empezamos a pagar hoy. Dijimos que íbamos a volver mejores y lo estamos haciendo. Es un formidable sómbolo de lo que la Argentina tiene que hacer. Hoy más que nunca todos unidos. Hay una pandemia que no hay que olvidar. No me agradezcan a mí, sino a que la Argentina se está poniendo de pie».

A su turno, la ministra de Desarrollo Territorial y Habitat María Eugenia Bielsa dijo: «Supongo que no debe haber situación más conmovedora que este logro. Un programa que vuelve con sus mejores prácticas. Quiere reconocer a Cristina Fernández de Kirchner y su equipo, que lo comenzaron».

La fórmula de acceso al crédito se llama «Hogar» y está ligada al ingreso de las familias. «Está topeado con la inflación», dijo la funcionaria y recomendó mirar la página del ministerio para obtener mayor información.

Luego, explicó el programa a grandes rasgos. Dijo que tiene dos líneas: los créditos personales y los hipotecarios. Empezó por los personales. «Algunos son microcréditos para mejorar un baño, pintar un departamente, todos requisitos que fuimos escuchando, pero se pusieron en evidencia en la pandemia», dijo. Siguió con los hipotecarios y dijo que van a terminar los desarrollos urbanísticos que quedaron pendientes del gobierno anterior.

Líneas de crédito y requisitos

El plan incluirá 9 líneas que abarcan desde la adquisición de viviendas y el otorgamiento de créditos para acceder a lotes con servicios a préstamos que permitan comprar materiales de construcción y contratar mano de obra para realizar refacciones en casas ya habitadas.

El Gobierno nacional busca recuperar y dar un nuevo impulso a una iniciativa federal que, siguiendo sus objetivos originales de 2012, busca reafirmar el rol del Estado en políticas de planificación urbana y de uso del suelo inclusivas.

El objetivo del programa es dinamizar la industria de la construcción y no está previsto el otorgamiento de créditos para la compra de viviendas ya levantadas.

A continuación, las 9 líneas principales de financiamiento para la vivienda que contempla el programa Procrear:

1. Mejoramientos Microcréditos: para mejoramientos de terminaciones y arreglos menores por montos de hasta $50.000. Serán 120.000 créditos personales con tasa fija 24%. Fecha de inscripción: 4 de agosto.

Es requerimiento tener entre 18 y 68 años al momento de acceder al crédito.

2. Mejoramientos Refacción: para refacción general de la vivienda por montos de entre $100.000 y $500.000. Son 70.000 créditos personales con tasa fija 24%. Fecha de inscripción: 4 de agosto.

3. Mejoramientos sustentables: para realizar intervenciones en la vivienda con el objetivo de incrementar la eficiencia energética. 15.000 créditos con tasa fija 24 %. Fecha de inscripción estimada: octubre.

4. Mejoramientos Gas: para realizar instalaciones domiciliarias de acceso a la red de gas hasta tres bocas. 34.000 créditos con tasa fija 16%. Fecha de inscripción: durante agosto.

5. Línea Ampliación: para ampliaciones de hasta 20 m2 en viviendas existentes. 2.000 créditos hipotecarios. Fórmula HogAr. Fecha de inscripción estimada: septiembre.

6. Construcción: para construcción de viviendas de hasta 60 m2 en lote Procrear, municipal o propio. Serán 30.000 créditos hipotecarios. Se utilizará la nueva Fórmula HogAr (evolución salarial) en reemplazo de las UVA. Fecha de inscripción estimada: septiembre.

No podrán acceder quienes ya sean propietarios o copropietarios de una vivienda. Los propietarios tampoco pueden inscribirse en los créditos de los puntos 7, 8 y 9.

7. Lotes con Servicios: generación de suelo urbano para familias que no cuentan con terreno. Se adjudicarán 10.000 lotes a través de créditos hipotecario con fórmula HogAr. Fecha de inscripción estimada: septiembre.

8. Desarrollos Habitacionales: desarrollos de edificios de vivienda multifamiliar en contextos urbanos consolidados. 4.000 viviendas. Créditos hipotecarios con fórmula HogAr. Fecha de licitaciones estimada: septiembre.

9. Desarrollos Urbanísticos: desarrollos urbanísticos y de conjuntos de viviendas en predios Procrear. 10.000 viviendas. Créditos hipotecarios. Fórmula Hog.Ar. Fecha de licitaciones: durante agosto. Fecha de inscripción estimada: septiembre.

Fórmula HogAr, el reemplazo de las UVA

Se trata de una fórmula de actualización de capital basada en la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) publicado por el INDEC. Reemplaza al sistema UVA para el otorgamiento de nuevos créditos. Brinda transparencia: se basa en información oficial pública que será comunicada en la página web del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Esta tasa, aseguran en la cartera que conduce Bielsa, es más baja que en otras modalidades de crédito tradicionales y superadora al UVA. La variación salarial favorece la estabilidad entre las cuotas a pagar y los ingresos a lo largo de la duración del crédito.

Créditos para refacción hasta $500.000

Con el lanzamiento del plan, estarán abiertas dos líneas del programa, que son las destinadas a las reformas: microcréditos de $50.000 para pequeñas mejoras (tanto para propietarios como para inquilinos) y otros de $100.000, $250.000 y $500.000 para refacciones.

También está prevista la ampliación del rango de salarios mínimos para participar del programa oficial: habrá cuatro segmentos de ingresos que van desde 0,5 salarios mínimos (cerca de $8.500) -para acceder a los microcréditos para pequeñas mejoras- hasta 4,5 salarios (casi $76.000).

Durante el fin de semana, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, explicó que «el Procrear es un buen sello, muy potente, y va a volver a ser muy potente en manos de un Estado que entiende que el mercado financiero no reemplaza el rol del Estado, pero que podemos trabajar en conjunto».

El Plan Procrear se complementará con un programa para acceder al terreno. Según estimaciones privadas, en el país más de 3,5 millones de familias -alrededor de un tercio de la población- no tiene acceso a una vivienda adecuada.

Fuente: Iprofesional