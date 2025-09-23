Del 8 al 12 de octubre, el Parque Vortisch volverá a ser escenario de uno de los eventos botánicos y culturales más importantes del NEA, con exposiciones, espectáculos y propuestas para toda la familia.

Montecarlo ya se prepara para recibir a miles de visitantes con la 34ª edición de la Fiesta Nacional de la Orquídea y la 41ª Fiesta Provincial de la Flor, que se desarrollarán del 8 al 12 de octubre en el Parque Vortisch. Se trata de un encuentro que, con más de 40 años de historia, se consolidó como símbolo de identidad cultural y turística de Misiones.

Durante cinco jornadas, el público podrá recorrer seis hectáreas de exposiciones, ferias comerciales y artesanales, espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas.

Como cada año, habrá exposición y concurso de orquídeas y bromelias, donde cultivadores y coleccionistas mostrarán ejemplares únicos, de gran belleza y diversidad. A ello se sumarán charlas y capacitaciones que acercarán el fascinante mundo de la floricultura a quienes deseen aprender más.

El intendente de Montecarlo, Julio “Chun” Barreto, destacó que “trabajamos en conjunto entre diferentes actores para que el parque esté en condiciones y listo para recibir a los visitantes. La fiesta es un orgullo para nuestra ciudad y este año volvemos a tener récord de stand y de reservas de alojamiento en el municipio y alrededores”.

Por su parte, el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, subrayó que “esta celebración representa el valor de nuestras raíces, de nuestra identidad y de nuestra naturaleza. Sostenerla en el tiempo y acompañarla con políticas públicas es fundamental, porque además de ser un espacio cultural, genera un impacto directo en el movimiento turístico y económico de la región”.

Montecarlo será sede del evento que combina tradición, arte y naturaleza, atrayendo a visitantes de toda la región y del país, y consolidándose como una cita imperdible en el calendario de fiestas nacionales.

Programa de la Fiesta

Miércoles 08:

16 hs: Desfile Inaugural (desde Plaza San Martín al Parque Vortisch).

18 hs: Acto Inaugural (Salón Cultural).

19 hs: Apertura Oficial del Parque (Pabellón Competitivo de Orquídeas, Pabellón de Plantas y Flores, Feria Artesanal y Comercial, Patios de Comida y Buffets).

20 hs: Show (Escenario «El Tacuaral»).

23 hs: Cierre Pabellones / 00 hs: Cierre Parque. (Entrada libre).

Jueves 9 (Día Estudiantil):

09 hs: Apertura del Parque.

09-12 hs y 14-18 hs: Capacitaciones (Salón Blanco).

19 hs: Elección de Reinas (Salón Cultural).

20 hs: Show (Escenario «El Tacuaral»).

23 hs: Cierre Pabellones / 00 hs: Cierre Parque.

Viernes 10 (Feriado para disfrutar):

09 hs: Apertura del Parque.

09-12 hs y 14-18 hs: Capacitaciones (Salón Blanco).

16 hs: Malumabrú (títeres, música y diversión para chicos y grandes, Salón Cultural).

20:30 hs: Noche Popular (Grupo Che Roga, Los Bofill, Confluencia Chamamecera, acceso libre, Salón Cultural).

00 hs: Cierre de Pabellones y Parque.

Sábado 11 (Shows y Diversión):

09 hs: Apertura del Parque.

09-12 hs: Capacitaciones (Salón Blanco).

15 hs: Tarde de Pimpollitos en el Parque (desfile de disfraces, juegos y show).

14-18 hs: Capacitaciones (Salón Blanco).

20:30 hs: Show de Bandas (anticipadas $8000).

21 hs: Cristian Wagner y la Ruta.

22 hs: Batería Legal / 23 hs: Los Vilas.

01 hs: Los Hermanos Scherer.

03 hs: Julio Da Rosa (Salón Cultural).

00 hs: Cierre de Pabellones y Parque.

Domingo 12 (Tu domingo en el parque):

09 hs: Apertura del Parque.

08 hs: Prueba Atlética de la Orquídea (Parque Vortisch, 11 hs Premiación).

14 hs: Premiación de Orquídeas y Bromelias (Salón Blanco).

16 hs: Tarde de las Danzas (Show Ballet Afro Samba, Salón Cultural).

17 hs: Remate de Flores Público (Zona Pavo Real de Flores).

19:30 hs: Cierre de Feria, Pabellones y Parque.