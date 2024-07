El presidente de la AMIA Amos Linetzky enunció un duro discurso por el 30 aniversario del atentado a la mutual judía en donde cuestionó a la justicia por los pocos avances en la causa y al poder legislativo por no reformar las leyes. «Pedimos al nuevo Gobierno que la causa AMIA sea una verdadera cuestión de Estado», dijo durante el acto del que participa Javier Milei.

El dirigente de la asociación reflexionó sobre el avance de la causa en los 30 años desde el atentado y responsabilizó al Estado: «Parece mentira que hayan pasado 30 años desde aquella fría mañana del 18 de julio de 1994. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque, 30 años en los que el Estado argentino ha mirado para otro lado, colmado de falencias, demoras y errores, tal como fuera remarcado hace poquito por la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

«30 años que nos enseñaron la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa AMIA, con la mayor cantidad de empleados del país trabajando en un solo caso, pero que no ha generado avances significativos en los últimos 10 años. 30 años en los que países como Qatar, Rusia, China, Turquía, Siria, Bolivia y Nicaragua han permitido que personas acusadas de haber cometido este crimen de lesa humanidad pasen cómodamente por sus fronteras burlando las alertas rojas de Interpol y en algunos casos siendo recibidos con honores», agregó.

En ese sentido, mencionó los «30 años sin que nuestro poder legislativo reaccione y actualice nuestra legislación. Haber sufrido dos atentados terroristas no fue suficiente para que nuestros diputados y senadores entiendan que al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas con las que se lo hace en un delito común. ¿Cuántas décadas más tienen que pasar? Hagan su trabajo».

«Cuando analizamos legislaciones de otros países que han sufrido este flagelo, observamos que han aprendido a desarrollar una amplia normativa antiterrorista, tendiente a lograr mejoras en la prevención y la investigación de este delito. ¿Por qué no ocurrió lo mismo en nuestro país durante estos 30 años? Continuamos con un Código Procesal Penal de la Nación que ya era viejo en el año 93 cuando entró en vigencia, imagínense ahora», apuntó.

Linetzky, además, recordó la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fue hallado sin vida en su departamento en Puerto Madero a pocas horas de declarar en el Congreso de la Nación. «30 años que dejaron como triste saldo el asesinato de un fiscal que apareció muerto con un disparo en la cabeza horas antes de presentarse a realizar su denuncia ante el Congreso de la Nación. Recordamos a Alberto Nisman y no entendemos por qué la Justicia no ha sabido o no ha querido terminar de esclarecer su muerte, provocando una nueva mancha avergonzante sobre nuestra república», declaró.

AMIA: la valoración al Gobierno por su posición contra Hamas

El titular de la AMIA celebró en su discurso la decisión del Gobierno de Javier Milei de declarar al movimiento palestino Hamas como una organización terrorista: «Valoramos de manera muy positiva la decisión reciente del gobierno nacional de declarar al movimiento Hamas como organización terrorista. Esperamos que todos los países de la región adopten medidas en este sentido».

Y, en esa línea, realizó un pedido a la nueva gestión del Poder Ejecutivo. «Nos vienen decepcionando una y otra vez desde hace 30 años. Pedimos a este nuevo Gobierno que la causa AMIA sea de una buena vez una verdadera cuestión de Estado. Que vayan a fondo dándole prioridad a la corrección de todas estas falencias que estamos mencionando. Que promuevan las investigaciones sobre la conexión local, los acontecimientos, para que se esclarezca completamente de una vez el atentado y se pueda juzgar a todos los responsables», exigió.

Fuente: Ámbito