La artista Xenia Makeup, reconocida por sus impactantes creaciones de maquillaje de terror y efectos especiales, trae a Posadas una experiencia sensorial que promete hacer latir fuerte el corazón de los fanáticos del miedo.

Posadas se prepara para vivir una experiencia que combina arte, adrenalina y ficción. Se trata de la “Brutal Gore Experience”, una propuesta inmersiva de terror creada por @xeniamakeup__, maquilladora misionera especializada en maquillaje FX y artístico, conocida por sus producciones inspiradas en criaturas espeluznantes y personajes icónicos del cine de horror.

El proyecto invita al público a sumergirse en escenarios escalofriantes diseñados a partir de las más famosas sagas del terror, tanto del cine como de los videojuegos. Con una puesta en escena que incluye escenografía, actores y caracterización profesional, cada visitante se convierte en protagonista de su propia película de miedo.

“Creamos experiencias inmersivas de temáticas de terror para todo tipo de público: desde niños hasta adultos. También desarrollamos salas de escape ambientadas en los mundos más reconocidos del género. Nos trasladamos al espacio elegido y lo adaptamos según la temática”, explicó la organizadora.

La “Brutal Gore Experience” es la primera propuesta de este tipo en Misiones, y ya despierta curiosidad entre los amantes del suspenso y el terror. El formato se adapta a diferentes contextos —desde cumpleaños y eventos multitudinarios hasta experiencias grupales con entradas personalizadas—, donde los participantes incluso pueden ser lookeados para formar parte de la historia.

La próxima puesta será durante el IchinisanFest, el 15 de noviembre, de 13 a 20 horas, con una temática inspirada en el videojuego y la serie The Last of Us. Allí, los visitantes podrán adentrarse en un mundo postapocalíptico, rodeados de infectados, supervivientes y una ambientación que promete ser tan real como inquietante.

Con “Brutal Gore Experience”, Misiones suma una nueva apuesta al entretenimiento alternativo, donde la creatividad local y la pasión por el género se unen para ofrecer una experiencia intensa, artística y completamente inmersiva.

Contacto: @brutalgoreexperience