«Presidente, insisto con esto que el 80% apenas se puede llegar a fin de mes. Y el 60 o 70 llega el día 20», le recriminó Feinmann, en tono respetuoso pero remarcando una preocupación general.

Quizás desacostumbrado a las consultas sobre su gestión, Milei contestó con mal tono pero sin dar respuestas. «A ver, entonces, emitiendo no se arregla. ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente?», lo cruzó.

«El economista es usted. A ver, digamos ¿Usted es especialista en crecimiento con y sin dinero, presidente?», le recordó el periodista, con algo de ironía, a un mandatario que ratificó ser «especialista en crecimiento económico con y sin dinero», pero que no logra resolver los problemas habituales de los argentinos.

Así, el libertario sostuvo que no resuelve el problema «imprimiendo papelitos» ni «tomando deuda», y entonces nunca dijo cómo arreglarlo.

A poco de las elecciones y en su regreso de Estados Unidos, el presidente Javier Milei volvió a animarse a dar un entrevista en vivo, esta vez con Eduardo Feinmann, pero no puedo evitar mostrarse entre incómodo y nervioso al no poder explicar por qué los argentinos no llegan a fin de mes.

En lo que se vislumbraba como otra entrevista amena para el mandatario, no pudo evitar levantar la voz simplemente cuando el conductor le pidió soluciones ante la crisis económica que sacude a casi todos los argentinos.

Fuente: A24