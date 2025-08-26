El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, lanzó oficialmente la 45ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante, que se realizará del 4 al 14 de septiembre en el Parque de las Naciones de Oberá. El evento, que reúne cada año a más de 30 mil visitantes, contará con desfiles, música folklórica, danzas típicas y gastronomía de 15 colectividades.

Más de 4 mil artistas subirán al escenario, incluyendo a Catupecu Machu, Patricia Sosa, Alejandro Lerner, Lüpanar, Confluencia Chamamecera, entre otros. Passalacqua destacó la importancia de sostener la tradición: “Somos una de las grandes fiestas de Argentina, donde se rinde homenaje a nuestras raíces y tradiciones”.

El intendente de Oberá, Pablo Hassan, celebró el trabajo conjunto con la Federación de Colectividades y anunció la renovación integral del Museo del Parque de las Naciones y la inauguración de la Plaza Huellitas del Inmigrante, un espacio pensado para los más chicos. Además, se sumará el Golden Ticket, un pase turístico que permitirá recorrer distintos parques y circuitos de la ciudad durante la fiesta.

Para Marta Wieremiey, presidenta de la Federación de Colectividades, esta edición es especial por los 40 años de la piedra fundacional del Parque de las Naciones. Se espera la participación de 2.500 bailarines y una variada oferta gastronómica, con precios accesibles entre 8.000 y 18.000 pesos. El 4 de septiembre, Día del Inmigrante, se realizará el gran desfile de colectividades desde el Centro Cívico hasta el Parque.

Las entradas ya están disponibles en www.1000tickets.com.ar. El lanzamiento contó con la presencia de autoridades provinciales, la Reina Nacional del Inmigrante y representantes de todas las colectividades, y finalizó con un espectáculo de danzas típicas.