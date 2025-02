Telefónica vendió por US$ 1.250 millones sus operaciones en la Argentina a Telecom, la empresa de telecomunicaciones que pertenece a Cablevisión del Grupo Clarín (40%), Fintech (40%) y otros inversores (20%).

La compañía española decidió desprenderse de su filial argentina para concentrarse en mercados europeos, estrategia que generó interés en múltiples grupos inversores internacionales.

Telefónica informó a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) de España que «en el día de hoy TLH Holdco, S.L.U., filial 100% propiedad de Telefónica, ha vendido la totalidad de las acciones que ostenta en Telefónica Móviles Argentina S.A., representativas del 99.999625% de su capital social y de la totalidad del capital social de su operación en Argentina a Telecom Argentina S.A».

«El precio total por el 100% de las acciones transmitidas asciende a 1.245 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente, 1.189 millones de euros al tipo de cambio actual). La firma y cierre de la transacción ha tenido lugar simultáneamente en el día de hoy».

«Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica, y está alineada con su estrategia de reducir gradualmente la exposición a Hispanoamérica», finaliza el comunicado.

El grupo había encomendado hace pocas semana la venta de su negocio en Argentina a JP Morgan y al bufete de abogados Latham&Watkins.

En cu comunicación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, Telecom señala que la operación U$S 1.245 millones, que incluye una posición de caja neta de la compañía, adquirida fue financiada mediante dos préstamos por un monto total de U$S 1.170 millones: un Préstamo Sindicado otorgado por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Deutsche Bank Ag, London Branch y Banco Santander, S.A. y Un Préstamo Bilateral otorgado por Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.

«La presente adquisición será sometida al contralor de las respectivas autoridades de aplicación», finaliza.

De aprobarse, Telecom tendría las marca Movistar, Movistar TV, Tuenti y Telefónica, que se sumarían a Personal (que brinda telefonía celular e Internet hogareña en lo que era Fibertel) y Flow que ofrece TV por cable y streaming.

Objeciones del Enacom

La adquisición había generado la reacción del Gobierno Nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que advirtió sobre el potencial riesgo de concentración monopólica que puede afectar al sector de telecomunicaciones. Frente a esto, el organismo resaltó que el marco regulatorio actual prevé estrictos controles en transferencias y adquisiciones de licencias de servicios TIC.

Enacom informó que, junto con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), evaluará la operación minuciosamente. Ambas instituciones tienen la responsabilidad de proteger la elección de los usuarios, la libre competencia, la asequibilidad y accesibilidad de los servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional.

“El sistema vigente de controles evita posiciones oligopólicas y garantiza los derechos ciudadanos a la comunicación, información y libertad de expresión”, remarcó Enacom mediante un comunicado oficial.

Fuente: Perfil