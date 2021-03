La Tecnicatura Superior en Emergencias Prehospitalaria fue presentada este martes en el Ministerio de Salud Pública. La carrera es el resultado del trabajo en conjunto entre la Vicegobernación, a través del IMES, con el Ministerio de Salud Pública y la Unidad Central de Emergencias y Traslados (UCEyT). Las inscripciones se abren este martes y en principio será destinado a personal de la Red de Traslado. Las clases se dictarán en dos sedes: Posadas y Eldorado.

“Es importante formar a la gente humana y profesionalmente. Las primeras instancias en un accidente son cruciales para la vida de una persona y para eso se necesita una capacitación, una profesión”, indicó el Vicegobernador Carlos Arce quien agradeció el soporte el IMES para llevar este proyecto adelante.

Por su parte, el Ministro de Salud, Oscar Alarcón, aseguró que “hoy se va a plasmar el sueño que tenemos desde hace unos años y que venimos trabajando con el dr Martín Cesino (diputado provincial), con la Ley de la Red de Traslado, que también refiere a la cuestión académica”. Explicó que la profesión se conoce habitualmente como paramédico que asiste antes de llegar al hospital y hoy tiene un nombre específico que es Técnico Superior en Emergencias Prehospitalaria.

“Será de mucho beneficio para el trabajador que le dará la seguridad para actuar con el paciente antes de llegar al hospital, así también a la sociedad que sabrá que quien lo asiste tiene las condiciones académicas para poder hacerlo”, señaló Alarcón.

El diputado Cesino, en tanto, destacó que “siempre Misiones muestra que sigue avanzando con hechos”. Sostuvo que, siguiendo los lineamientos del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, las leyes sancionadas tienen contenido.

Las preinscripciones comienzan este martes vía online

Mariano Pianovi, rector del IMES, explicó que la tecnicatura está orientada a profesionalizar a los que hoy trabajan en el sistema de Salud en la Red de traslado de toda la provincia de Misiones. “En una primera instancia comenzaremos con las dos sedes (Posadas y Eldorado). No podemos avanzar más por la cuestión de la pandemia. Tendremos un sistema combinado de dictado de clases: presencial y no presencial”, detalló. En cuanto al sistema no presencial dijo que cuentan con una plataforma para trabajos autónomos. Cada 15 días las clases serán presenciales durante casi toda una jornada de trabajo.

Las preinscripciones comienzan este martes 16 a través de la página www.imes.edu.ar y el Rector remarcó que es solamente para personal que integran el Sistema de Traslado de la provincia. “No hay que ir a ningún lugar a acercar nada, todo es digital. Son 40 cupos por sede en esta primera instancia. El desafío es profesionalizar a 400, por ello el año siguiente seguramente abriremos en otras zonas”, adelantó. La tecnicatura será totalmente gratuita.