Dos temas de trascendental importancia para mejorar la calidad de vida de los trabajadores rurales de Misiones y el país gestiona ante dependencias nacionales el diputado nacional y candidato a su reelección por el Partido Agrario y Social, Héctor ‘Cacho’ Bárbaro; el primero vinculado a la tarjeta alimentar para peones rurales y el segundo, con la posibilidad de asegurar el pago del bono de 60 mil pesos anunciado por el gobierno nacional.

Respecto de la tarjeta alimentar y la Asignación Universal por Hijo, y como parte de una serie de reformas propuestas también en un proyecto de Ley, Bárbaro solicitó al Ministerio de Trabajo y al de Desarrollo Social de la Nación que articulen la inclusión de todos los trabajadores rurales en el programa, independientemente de su régimen laboral y con el solo requisito que cobren igual o menos que un salario mínimo vital y móvil. Actualmente solo los trabajadores temporarios reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.

«Los trabajadores rurales son los más vulnerables del país. Según los gremios, de cada cuatro, tres están en negro, o sea que no tienen aportes para jubilarse, obra social, sus hijos no tienen tampoco. En la mayoría de los casos no pueden darse el lujo de perder la Asignación Universal y la Tarjeta Alimentar y prefieren seguir en negro». «Proponemos que todos estén incluidos como beneficiarios de la AUH y la Tarjeta, incluso los peones rurales permanentes que cobren menos. Es una forma más de pelear contra el trabajo en negro», expresó el legislador.

Bárbaro recordó que «el gobierno nacional ya incluyó en la AUH y la Tarjeta alimentar a los trabajadores rurales temporarios o estacionales y es una excelente medida, pero hay miles de que son permanentes pero que siguen en negro porque no pueden perder los beneficios. Si les aseguramos la continuidad de la AUH y la Tarjeta Alimentar, es seguro que muchos van a aceptar blanquearse», explicó.

Pago del bono, complicación para yerbateros

Paralelamente, el diputado nacional y candidato a la reelección inició tratativas con la Administración Federal de Ingresos Públicos para posibilitar que los productores yerbateros puedan pagar el bono de 60 mil pesos en dos cuotas, y que a la vez reciban la devolución por parte del gobierno nacional anunciada para las PyMes.

Los productores pagan la tarifa sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad Gremial, que es un solo pago que cubre todos los aportes patronales obligatorios, los aportes previsionales y de seguridad social para el trabajador. «Pedimos que de alguna manera se considere esta situación para que los productores que emplean trabajadores por el Convenio de Corresponsabilidad Gremial, puedan pagar el bono y reciban una compensación en el pago de la tarifa. Las demás Pymes que pagan el bono reciben compensación en el pago de aportes patronales, necesitamos el mismo trato contemplando la particularidad de este régimen», refirió Bárbaro.

Finalmente y de cara al 22 de octubre, reiteró que la mejor campaña política «es seguir trabajando como lo hice hasta ahora y ocupándome de los problemas de la gente para encontrar una solución». «Los votos van a venir si mi trabajo sirve y si soy el único que se ocupa, porque los demás no aparecen», finalizó.