En Posadas, el kick boxing tiene nombre de familia y de sueño cumplido. Taleb Galarza, con apenas 7 años, vivió su primer entrenamiento con la Selección Argentina de la disciplina y se convirtió en el primer niño misionero en alcanzar este logro histórico. Su destino inmediato será nada menos que representar al país en el Campeonato Panamericano que se disputará en Guatemala.

Para Taleb, que entrena todos los días con una sonrisa y una determinación poco común para su edad, vestir los colores argentinos es mucho más que un desafío: es un sueño que se hace realidad. «Él tiene muy claro que quiere estar ahí, en la Selección, y vive cada momento con una emoción enorme. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para acompañarlo en este camino», contó su padre y entrenador, el “Dogo” Paolo Galarza a ENFOQUE Misiones.

El orgullo se multiplica en la familia Galarza. Paolo no solo es el guía de Taleb, también es referente del kick boxing misionero, consagrado en dos categorías y actual campeón Argentino Profesional K-1 en la división Pluma. Ahora, más allá de sus propios títulos, se emociona al ver que su hijo sigue sus pasos con tanta pasión, y que cuenta con el acompañamiento e impulso de su familia, donde con su madre, Nadia García, están al cien por ciento para «acompañar y estar para que vaya tras sus sueños», expresaron.

El pequeño guerrero, como lo llaman en el gimnasio, es la muestra viva de que los sueños no tienen edad. Con disciplina, compromiso y el apoyo de su entorno, afronta cada entrenamiento con la ilusión de traer una medalla y, sobre todo, de dejar en lo más alto a Misiones y a la Argentina.

La historia de Taleb no es solo la de un futuro campeón. Es también la de una familia, un equipo y una comunidad que confía en el poder transformador del deporte. Porque detrás de cada golpe y de cada victoria, hay valores que inspiran: esfuerzo, constancia y, sobre todo, amor por lo que se hace.