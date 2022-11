Con una fuerte reivindicación del sector productivo y del Inym, se concretó el pasado sábado el 2do Congreso Yerbatero en la ciudad de Jardín América. «Trabajamos y no vamos a claudicar para hacer realidad las banderas que movilizaron la creación del INYM: arraigo rural, precio justo y dignidad», enfatizó el presidente de la institución, Juan José Szychowski, al hablar a los más de 900 productores y cooperativistas presentes. «La yerba representa lo mejor que tenemos, es misionerismo puro», señaló por su parte el vicegobernador de Misiones, Carlos Arce.

Producto madre

«Traigo el saludo del Gobernador que no puede estar por cuestiones de agenda, pero sobre todo traigo el agradecimiento por lo que hacen diariamente», manifestó Arce en el 2do Congreso Yerbatero. «Uno que recorre, conoce lo que trabajan a diario, y como hijos de inmigrantes, estamos orgullosos de este producto, que tiene más de 120 años y que fue fortalecido con una épica, que, hace 20 años (con tractorazos y creación del Inym), logró que seamos escuchados en el país central, que tengan en cuenta que somos los primeros productores de yerba mate en el mundo y que no es solo una infusión, si no un alimento», memoró.

Arraigo, precio justo y dignidad

«Todos somos hijos de inmigrantes que en estas tierras comenzaron a cultivar la yerba e hicieron de este territorio uno de los más ricos y pujantes de la Argentina», destacó Szychowski, y agregó que en esa construcción fueron centrales las asociaciones de productores y cooperativas. «En la década del 20 se creó la Cooperativa Yerbatera y Tabacalera de Rincón de Bonpland, la primera cooperativa agraria de Misiones, fundada por mi abuelo, es decir: llevo en mi persona la lucha cooperativa, y luego se formaron el CAYA, del que formo parte, y el Arya, que fueron pioneras en la lucha contra los grandes intereses en el sector», reseñó,

Szychowski recordó que uno de los grandes desafíos está vinculado con la importación y trazó un paralelo con la actualidad. «Debemos recordar las grandes luchas, y una de ellas tuvo que ver con la yerba que venía de otros países e iba a los molinos que estaban en Buenos Aires. Esto dio origen a distintas asociaciones, como el Caya y el Arya, pioneras en la lucha contra los grandes intereses que en ese momento permitían el ingreso de materia prima de países vecinos», señaló. «La historia se repite, y seguimos luchando contra eso, y hoy gracias a las acciones que tomó el Inym y el Gobierno provincial y nacional, que nos acompañaron, hace prácticamente un mes que no entra un kilo de yerba importada a la Argentina», continuó.

Szychowski reivindicó las movilizaciones de productores, cooperativistas y tareferos, de los años 2001 y 2002, que desencadenaron la creación del Inym, y las banderas que levantaron entonces: «Lucharon por el arraigo rural, el precio justo y la dignidad y esos mandatos no los vamos a olvidar mientras estemos en el Inym», garantizó. «Hemos creado un equipo de extensión rural que trabaja junto al productor para lograr yerbales sustentables; con el acompañamiento del Gobernador, logramos un precio histórico para la materia prima, llevando de $ 46 a $ 70 el kilo de hoja verde, más de un 80% de aumento, y la canchada a $ 266; pusimos en marcha un sistema de salud destinado a los 4.500 productores más chicos y un área de calidad para conquistar nuevos mercados y seguir creciendo», enumeró.

El productor

Julio Petterson, diputado y presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, ponderó el rol de los productores en la economía. «Una economía está compuesta por varias partes, pero el productor es el primero que genera riqueza en un país, el primero que genera mano de obra y el primero que la distribuye», expresó.

También repasó las acciones que desde el Inym se vienen tomando en beneficio del sector.

«En mayo de 2019 nos juntamos 16 asociaciones para cambiar el Inym, para redireccionar lo que plantamos con los tractorazos», dijo. En ese sentido, destacó el apoyo del Gobierno provincial para lograr al desendeudamiento de entidades cooperativas: «No es lo mismo trabajar con plata en el bolsillo que debiendo, no es lo mismo arrancar una cosecha pidiendo favores porque cada vez que pedíamos favores a la industria, nos ponían el precio. Hoy nosotros ponemos los precios: en el 2019, estaba $ 6.30 el kilo de hoja verde, hoy está $ 70».

«La jornada de hoy tiene que ser el inicio de muchas otras que reúnan a la familia yerbatera y acerque propuesta para mejorar al sector», expresó Petterson, al tiempo que jerarquizó a las movilizaciones agrarias que empujaron mejoras para el sector, abogó por que «nunca más haya un productor de rodillas, un productor que cambie un kilo de yerba por vale de combustible; nunca abandonen la lucha y por eso les pido, nunca más de rodillas ante la industria».

Sustentabilidad económica, social y ambiental

Hugo Sand, como presidente del 2do Congreso Yerbatero, dio la bienvenida y agradeció a todos con un ‘Aguyjevete’ (muchas gracias en idioma guaraní), destacando la presencia del cacique de Peruti, Cristian Cabrera, y rescatando que el mate nació con los pueblos originarios «de quienes hemos heredado muchas cosas, entre ellas la infusión que hoy es nacional».

Luego, agradeció a la dirección del INYM, y a todos los que acompañaron la Resolución 170. «En ese ejemplo quiero destacar el trabajo en conjunto, lo que se puede logar si trabajamos juntos», indicó.

Sand, en su discurso, advirtió sobre aspectos ambientales y propuso poner énfasis en un modelo productivo que lo contemple integralmente para lograr un crecimiento sustentable. «Cuando ese colono, allá por el 2000, pidió precio justo y cuando puso en el pasacalle Dignidad de la Familia Agraria, seguramente que no sabía que estaba hablando de sustentabilidad económica y social, ¿Que es sustentabilidad? Son todas aquellas acciones que tenemos que hacer y aquellas que no tenemos que hacer para que nuestra chacra pueda ser productiva para las próximas generaciones. Hoy nos está faltando la sustentabilidad ambiental y creo que tenemos que trabajar en ese sentido», subrayó. A modo de ejemplo, recordó que «el año pasado tuvimos un 39% menos de precipitaciones, se quemaron 19 mil hectáreas de Selva, el Corredor Verde, que es la zona de captación de agua, está fracturado y, tengo que decirles, somos los campeones en el uso de agrotóxicos, Tenemos que hablar de estas cosas porque son temas de todos los días en nuestras chacras. Así como en el 2001 nos auto convocábamos para mejorar el precio de la yerba, y quiero recordar aquí a Pedro Angeloni y muchas personas más que estuvieron entonces, yo le pido a los misioneros y misioneras que nos juntemos para trabajar por un nuevo modelo productivo, tenemos que cuidar el ambiente», concluyó.

El Congreso

El 2do Congreso Yerbatero se realizó el sábado 12 de noviembre, en la sede de la Cooperativa de Productores de Jardín América, organizado por asociaciones de productores y cooperativas, con el objetivo de socializar la actualidad del sector.

Previo al evento, se entregó a los participantes un relevamiento de opiniones sobre qué aspectos consideran deben ser atendidos para mejorar el sector productivo yerbateros. El relevamiento contiene los siguientes temas: Asistencia Técnica (suelos, plantas, agua, incendios, plagas y enfermedades), Respaldo al arraigo rural (consolidación de entidades representativas del sector, mejoramiento de la productividad, participación de jóvenes, dispositivos y nuevas tecnologías, infraestructura, servicios y logística, financiamiento, compatibilidad de planes sociales con empleo formal, jerarquización de la producción), Dinamización de asociaciones / entidades (mayor participación de los jóvenes, mayor interrelación entre los trabajadores, la familia agraria y entidades, creación de nuevas entidades, incorporación de nuevos temas a la agenda de las entidades) y Más y mejor información (producción, comercialización, programas del INYM). Las respuestas serán consideradas por las organizaciones participantes y los directores de la Producción y de Cooperativas para definir acciones futuras, y se enmarcarán en la actual etapa de actualización del Plan Estratégico Yerbatero.

Durante el evento, se entregaron reconocimientos a las asociaciones y cooperativas por su trabajo y compromiso para hacer de la Yerba Mate nuestro mejor producto, rindiendo honor a los pioneros, poniendo en valor a la historia de esta tierra y fortaleciendo una actividad distributiva, inclusiva y sustentable, que dinamiza la economía local y regional, y hace posible que el Mate llegue a todos los argentinos y al mundo.

Estuvieron presentes el primer presidente del INYM, José Domingo Fabio; la diputada Karen Fiege; el secretario de Gobierno y el presidente del Concejo Deliberante de Jardín América, Rubén Álvarez y Oscar Espínola, dirigentes agrarios e integrantes de asociaciones de productores y cooperativas.

El 1er Congreso Yerbatero se realizó en el año 2004, precisamente en la Cooperativa de Jardín América, con el objetivo de fue evaluar la situación de la yerba mate tras la creación del INYM, la institución que nació con los tractorazos de 2001 y 2002.