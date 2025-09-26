El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmó que el próximo martes 30 de septiembre estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos de la administración pública provincial, así como de los jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS).

La medida incluye incrementos salariales acumulados que alcanzan en promedio el 5,1% para los empleados en actividad y el 6,1% para jubilados y pensionados, aplicados en dos tramos.

En el caso de los activos, el aumento se distribuyó en un 2,5% aplicado en julio-agosto y otro 2,5% adicional en septiembre-octubre. Para los pasivos, el beneficio resulta mayor, con un total acumulado de 6,1%, también dividido en dos etapas.

De esta manera, el Gobierno provincial ratifica su compromiso de cumplir en tiempo y forma con las obligaciones salariales, reforzando el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados en un contexto económico desafiante.

Informo que el martes 30 de septiembre estarán acreditados los haberes de los trabajadores activos del Estado provincial y de los jubilados, pensionados y retirados del IPS, con los aumentos salariales correspondientes.



