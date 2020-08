Uno de los espacios más emblemáticos y reconocidos de la ciudad celebra en este contexto de pandemia por el Covid-19, 64 años de historia. Se trata del Mercado Modelo “La Placita” de Posadas.

En la mañana del jueves el Intendente Leonardo Stelatto, se acercó a saludar y recorrer este simbólico centro comercial, y al mismo tiempo, dialogar con la gran familia de vendedores. Los locatarios expresaron su alegría por esta celebración como también por las remodelaciones que se llevaron adelante durante los meses de estricto aislamiento, entre las que se destacan que el predio fue techado en su totalidad, cumpliendo así con un anhelo que estuvo pendiente durante muchos años.

Carlos Juskoski, que lleva 40 años trabajando en el lugar, convirtiéndose en uno de los locatarios más antiguos del lugar, expresó que: “La Placita es parte de la vida, me he realizado como persona dentro de este ámbito que me dio la posibilidad muy amplia de conocer gente”.

Por su parte, Lidia afirma que La Placita es “nuestra casa, nuestra familia” y agradeció la solidaridad de los misioneros y turistas que han elegido durante años comprar en los tradicionales puestos de ventas. “Un momento clave en nuestra historia fue el incendio del ´89, en donde muchos años estuvimos comercializando frente a la plaza, hasta que pudimos recuperar el espacio. Ya en el año 1991, estuvieron las paseras que acompañaron a todos los locatarios para que juntos podamos salir adelante”.

Lidia, que lleva más de 30 años comercializando en este espacio, con emoción expresó: “quiero destacar el trabajo que realizan las mujeres, ya que el 90% de los locatarios son mujeres. Reconocer la gran labor que realizan sosteniendo no sólo el Mercado sino también las familias. Tenemos el orgullo de decir que varias generaciones han pasado, crecido y se han recibido y son, hoy en día, profesionales”.

Ya para concluir, Lidia también resaltó que: “con esta gestión tenemos una mayor apertura y diálogo, existen más de 250 espacios de venta. Más los vendedores ambulantes que también transitan vendiendo sus alimentos, frutas y demás intercambios sociales que posibilita el Mercado”.

Vale recordar que los comienzos del Mercado Modelo “La Placita” se remontan al año 1962, fecha en que el edificio fue inaugurado pero sus inicios datan alrededor del año 1956. Al comienzo eran varios los comerciantes que realizaban ventas ambulantes, trayendo muchas cosas de la vecina orilla hacia la ciudad y es por eso que surge la necesidad de tener un espacio techado para poder realizar las ventas.