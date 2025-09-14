Este viernes 12 de septiembre, en el Parque del Conocimiento, se llevó a cabo una reunión entre el Gabinete provincial y jefes comunales de todos los municipios, encabezada por el gobernador Hugo Passalacqua. También participaron el presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad, y el presidente del IPRODHA, Juan Carlos Pereira.

Durante su intervención, el gobernador Passalacqua habló sobre la importancia de administrar con responsabilidad y austeridad los recursos disponibles. Además, anunció la reducción progresiva de los aportes patronales municipales del 19 al 14 por ciento en cuatro tramos, una medida que responde a un histórico reclamo de los intendentes y que busca aliviar las finanzas locales.

El encuentro contó con la presencia del intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, quien junto a sus pares acompañó la entrega de recursos destinados a diferentes obras.

Al respecto, Stelatto, comentó que el municipio atraviesa el mismo contexto complejo que describen las autoridades provinciales, con ingresos que se mantienen sin crecimiento en términos reales. «Venimos trabajando para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores municipales y reestructurando para el correcto funcionamiento de nuestras áreas», expresó.

El jefe comunal explicó que la administración responsable de los recursos permitió realizar una reorganización interna, con fusiones de secretarías y direcciones, para optimizar el funcionamiento de la gestión. «Nuestra prioridad es sostener la limpieza, la salud y las tareas básicas que garantizan el bienestar de los vecinos. Dentro de nuestras posibilidades, estamos dando continuidad a inversiones que ya se han hecho desde Nación, porque no podemos dejar que esas inversiones se pierdan», señaló.

Finalmente, remarcó que la cercanía con el vecino es importante para definir prioridades y dar respuestas a las demandas más urgentes. «El compromiso es seguir de cerca cada situación y administrar con responsabilidad, siempre escuchando lo que plantea la ciudadanía», concluyó.