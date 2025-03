Este sábado 1º de marzo, el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, dio inicio al periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Posadas. Su discurso puso el foco en repasar y resaltar lo realizado y aseguró que seguirán trabajando en la misma línea.

“En Posadas no paramos ninguna obra, no cortamos ningún servicio, ni dejamos de cumplir con el contrato ciudadano que celebramos con el vecino, porque nada va a frenar a esta gestión a la hora de trabajar para los vecinos, en eso les doy mi palabra”, destacó.

Sobre las líneas de acción para este 2025 adelantó que “este año van a volver a encontrarnos en el barrio, trabajando, gestionando, y también militando por el proyecto del Frente Renovador, con la razón y el corazón, ¿o es que hay otra forma de hacer política?”, expresó.

Stelatto señaló que “vamos a defender esta Flor de Ciudad, para que nuestros hijos vivan mejor que nosotros, para que Posadas brille más que nunca, y para que el mundo conozca la hermosa capital de naturaleza, innovación y calidad de vida que hicimos realidad a orillas del Paraná”.

El discurso completo

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas, Dr. Jair Dib, Sra. Vicepresidenta Primera, Lic. Malena Mazal; Sr. Vicepresidente Segundo, Dr. Pablo Argañaraz, Sr. Secretario del Concejo, Sr. Gustavo Turkienicz, Sres. y Sras. Diputados y Diputadas provinciales, Sres. y Sras. Concejales de la ciudad de Posadas, Sres. y Sras. Ministros y Ministras del Poder Ejecutivo Provincial, Sres. y Sras. Secretarios y Secretarias del Departamento Ejecutivo Municipal de Posadas, Sres. y Sras. funcionarios y trabajadores del Municipio y del Honorable Concejo Deliberante, Sres. y Sras. trabajadores de la prensa, familiares y amigos que nos acompañan, vecinos y vecinas de Posadas, señoras y señores.

Los argentinos aprendimos en momentos de adversidad que las instituciones juegan un rol central en la consolidación de la democracia. No se trata solamente de acatar las reglas de juego, sino que debemos hacerlo con la convicción de que el respeto por el otro hace posible la plena vigencia del Estado de Derecho. Hoy, en este recinto, recreamos una ceremonia fundamental de nuestro sistema institucional, que es la rendición de cuentas de las autoridades a la ciudadanía. Porque el voto popular no es una carta blanca que se renueva cada cuatro años; la legitimidad de un gobierno se vuelve a validar cada día, con sus acciones, su presencia y su capacidad de corregir aquello que no funciona.

Lo hacemos en un contexto que realza este momento, de pleno respeto entre poderes y autoridades, de amplia construcción de consensos, de debate maduro para la decisión de los temas centrales de la gestión, y de convivencia armoniosa de todos los sectores, ideas y partidos. Celebro que en Posadas la conversación se imponga al grito destemplado, y que la violencia verbal y simbólica reciba el repudio mayoritario de una sociedad que abraza la paz. En este punto, señoras y señores concejales, agradezco su predisposición permanente a encontrar juntos el camino del diálogo político.

Cada período histórico deja sus enseñanzas, y el año 2024 ha sido de profundas reflexiones, fruto de la escucha atenta al mensaje de la ciudadanía. Pero atención señores, la antipolítica encierra una trampa siniestra, cuando pone en cuestión a la misma democracia y los derechos humanos. La palabra “crisis”, bastardeada hasta el hartazgo como excusa de ineficacias sistemáticas, atrocidades mayúsculas y visiones sesgadas, asume nuevamente un rol protagónico para volver a discutir no solamente las reglas de juego, sino los valores mismos sobre los que se asienta nuestra sociedad.

Reconstruir un proyecto común, compartido y comprensivo de todos y cada uno, constituye una obligación moral de aquellos que tenemos la distinción de ejercer cargos públicos o de liderazgo, y exige de nosotros abandonar cualquier intento oportunista que nos aleje del logro del bienestar general. En Misiones tenemos claro que la agenda del futuro no puede avanzar con discursos del pasado, y demostramos que desde esta selva exuberante, un pueblo joven y lleno de esperanza puede sentar las bases de un proyecto de desarrollo humanista y en equilibrio con el ambiente.

Tomando las palabras del Papa Francisco, sin dudas uno de los argentinos más importantes de la historia de la humanidad, debemos promover siempre la solidaridad, la compasión, la apertura a la diversidad, el respeto por el ser humano y la defensa de los más vulnerables, como el camino para consolidar una Nación más justa. Hagamos honor a las enseñanzas de nuestro Santo Padre, y elevemos juntos una plegaria por su salud, para que siga guiándonos en el camino de la paz y el amor.

Para nosotros, este mensaje profundiza la visión que tenemos de la política: gobernar es servir, y gestionar es solucionar. Preferimos el intercambio honesto y sincero con el vecino, rehuyendo la demagogia paternalista que practican quienes apelan a la promesa irresponsable para ganar un voto. Por eso, podemos caminar las calles como el primer día, porque los vecinos saben que afrontamos cada desafío de gestión de manera seria y comprometida, con la verdad como discurso y la responsabilidad compartida como condición.

A cada paso, recogemos múltiples demandas, propuestas, ideas, deseos y sueños, pero también el reconocimiento de la extraordinaria transformación de Posadas. Tengan la seguridad de que esta transformación nunca hubiera sido posible sin la participación activa de los mismos ciudadanos, que no han sido espectadores sino protagonistas absolutos de la Flor de Ciudad que tenemos.

Pero no ha sido fácil sostener esta transformación en el año que pasó. Gracias al inestimable acompañamiento del Gobierno Provincial, pero por sobre todo al esfuerzo de los contribuyentes posadeños, pudimos avanzar en soluciones a múltiples necesidades. Mi reconocimiento al Gobernador Hugo Passalacqua, al Vicegobernador Lucas Romero, y al gabinete provincial, por brindarnos apoyo permanente.

En Posadas no paramos ninguna obra, no cortamos ningún servicio, ni dejamos de cumplir con el contrato ciudadano que celebramos con el vecino, porque nada va a frenar a esta gestión a la hora de trabajar para los vecinos, en eso les doy mi palabra.

Para muchos, yo soy el Intendente del asfalto. Hasta me habían hecho un meme con eso. Es cierto que somos la gestión que más cuadras asfaltó en la historia de Posadas, y también hicimos desagües, canalizaciones, veredas y bicisendas, recuperamos plazas y parques, habilitamos playas, plantamos árboles, limpiamos e iluminamos calles y avenidas, reordenamos el tránsito, reciclamos los residuos, construimos Centros de Atención Vecinal y espacios para la salud humana y animal. Y puedo seguir enumerando mucho más. Pero no vinimos al Municipio solamente a hacer obras y mejorar servicios: vinimos a recuperar la dignidad de cada persona que vive en la ciudad, a reconocer a cada vecino como sujeto de derechos, y también de obligaciones, y a reconstruir la trama urbana en la que el proyecto de vida de cada uno pueda transcurrir en plena felicidad.

Creemos con absoluta convicción en un Municipio junto al vecino, contribuyendo a lograr una ciudad mejor. Permanentemente proponemos un compromiso mutuo y compartido, en el que cada uno comprenda que lo público es de todos y que, sin el esfuerzo de todos, los proyectos colectivos fracasan. Para quienes ocupan lugares de decisión, esto implica la obligación de ser serios a la hora de analizar los desafíos y planificar las soluciones, considerando las consecuencias técnicas, políticas y sociales, y no lanzar propuestas improvisadas con el sólo objetivo de sumar “me gusta” en una red social. Porque luego hay que hacerse cargo de las implicancias de nuestras decisiones ante la sociedad.

En el Municipio lo tenemos muy claro. Tengo la satisfacción de contar con un equipo de jóvenes profesionales sumamente comprometidos, que trabajan de sol a sol en los temas de la ciudad, que diseñan soluciones eficientes haciendo rendir cada peso de los contribuyentes, y que viene a reivindicar una nueva forma de hacer política, la forma misionera, con hechos concretos y mirando a la cara. La forma que nos enseñó Carlos Rovira, y que cambió la realidad de Misiones.

El futuro no se detiene un solo momento. Se construye en equipo. Y un equipo no se queda quieto, sigue avanzando. Hoy, ese mismo equipo que transformó Posadas le da lugar a nuevas generaciones. Con la misma visión, con nuevas energías, con el compromiso de siempre. No se trata sólo de administrar lo logrado, sino de proyectar nuevas metas, de imaginar una ciudad que siga evolucionando con el paso del tiempo. Y en ese proceso, es clave el rol de los jóvenes, de aquellos que se suman con ideas innovadoras, con la pasión de hacer y con la convicción de que el trabajo en conjunto es la mejor herramienta de transformación. Confío plenamente en estos hombres y mujeres que hoy me acompañan, y que son parte de una nueva generación para afianzar la siguiente etapa del proceso de transformación que ha traído progreso y calidad de vida a Posadas y toda Misiones.

El Municipio está siempre en la línea de fuego; no se puede esconder detrás de un escritorio, ni gestionar desde un teléfono móvil. Nuestra oficina es el territorio, y nos esforzamos en acercar a la gente los canales de diálogo adecuados para atender cada tema. Somos conscientes de que falta mucho todavía, pero dimos pasos sólidos para que esa cercanía se haga realidad.

Hoy, esa misma convicción que nos permitió transformar la ciudad es la que nos impulsa a seguir avanzando. Posadas es una Flor de Ciudad, que floreció con esfuerzo, con gestión y con el compromiso de todos. Y como una flor, su crecimiento no puede ni debe interrumpirse. Necesitamos seguir abonando el camino del desarrollo con más infraestructura, más oportunidades y más soluciones para la gente. El camino recorrido está a la vista: más obras, más conectividad, más sustentabilidad, más infraestructura al servicio de los vecinos. En cada barrio, en cada calle asfaltada, en cada espacio verde recuperado, en cada iniciativa para cuidar el medio ambiente, está el reflejo de una ciudad que crece con planificación y orden, con un gobierno presente que escucha y actúa.

Esto es lo que hicimos, y lo que vamos a seguir haciendo.

LA DINÁMICA URBANA: INFRAESTRUCTURA PARA CRECER

Definimos a la ciudad como comunidad, como el encuentro de personas que se despliega en el territorio, del que surgen los lazos sociales que nos permiten prosperar. Esa interacción, que dinamiza la capacidad creativa de transformación, requiere de condiciones adecuadas que aporten a la dignidad, seguridad y calidad de vida de nuestra gente. Por eso, pensamos y ejecutamos las obras y servicios públicos a partir de una planificación profunda del presente y futuro de nuestra trama urbana.

Durante 2024, sostener el plan de inversión previsto demandó que optimizáramos la administración de recursos humanos, herramientas, maquinaria, insumos y materiales, para lograr ejecutar los trabajos planificados y atender urgencias derivadas de situaciones climáticas y otros imprevistos, aún con la suspensión total de partidas y programas nacionales destinados a municipios. Como dije anteriormente, nuestro gobierno puso en primer lugar la agenda ciudadana, haciendo valer los aportes de cada contribuyente de Posadas.

Intervinimos en más de 60 plazas y edificios municipales, destacándose la renovación de la Plaza Lisandro de la Torre, adaptada para eventos culturales; el Parque San José y el Parque de la Represa, en la Costanera, donde se priorizó la inclusión del verde en lugar del hormigón; y el Complejo Costa Sur y el Parque de la Ciudad, donde instalamos juegos nuevos y realizamos trabajos de pintura en los playones para mejorar la comodidad y disfrute de los vecinos.

Además, trabajamos en la mejora y mantenimiento de decenas de kilómetros de calles y realizamos bacheos con casi 2.000 toneladas de mezcla asfáltica, priorizando los recorridos del transporte público para garantizar la accesibilidad de los vecinos a sus barrios durante todo el año. También reemplazamos 120 rejillas metálicas en sumideros de toda la ciudad, mejorando el drenaje del agua y previniendo inundaciones en épocas de lluvia.

Desde el inicio de la gestión a diciembre de 2024 se han ejecutado más de 4.000 cuadras de pavimento asfáltico y más de 500 cuadras de empedrado, y repavimentamos el 70% de las calles del microcentro, fortaleciendo la conexión entre distintos puntos de la ciudad. Implementamos vías de un solo sentido en avenidas principales, mejorando la fluidez y seguridad del tránsito al conectar diversos barrios con el microcentro.

Este año hicimos hincapié en divulgar obras que no se ven, que quedan bajo tierra, pero que tienen un impacto enorme en la vida de nuestra gente, y que se vienen trabajando desde el inicio de la gestión. Se trata del saneamiento de 14 cuencas hídricas en distintos puntos de la ciudad, que beneficiaron a más de 42.000 familias en 25 barrios. Sólo a partir de estas intervenciones podemos comenzar a dotar de más recursos y servicios a los sectores urbanos saneados, que logran así una transformación sustancial.

Pocos municipios de la Argentina cuentan con una Secretaría de Movilidad Urbana integrada por cuadros técnicos especializados en el análisis y gestión de los flujos de vehículos y personas en forma eficiente y segura. En Posadas avanzamos hacia un sistema de movilidad urbana moderno, sustentable y de referencia en la región, implementamos una serie de acciones estratégicas para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la accesibilidad.

Instalamos semáforos inteligentes en 32 intersecciones y modernizamos los controladores digitales de más de 40 semáforos, agilizando el flujo vehicular. Llevamos adelante un plan integral de señalización vial, con la instalación de señales más visibles y comprensibles para conductores y peatones, además de medidas para descongestionar el tránsito en áreas residenciales y zonas de alta circulación peatonal.

La expansión geográfica de Posadas en una enorme extensión territorial representa un desafío para llegar con servicios adecuados. Muchas veces escuchamos el reclamo de extender el transporte público a sectores de la ciudad que no lo tienen, y este derecho legítimo requiere de una exhaustiva planificación logística y económica para lograr paulatinamente atender a más vecinos con servicios de colectivos urbanos próximo a sus hogares. Por eso, quiero destacar que en esta gestión extendimos las líneas en más de 86 km, gracias a las nuevas avenidas asfaltadas y al aumento de trayectos y frecuencias, alcanzando a más barrios que nunca antes.

Renovamos 360 refugios de transporte, adaptándolos a las necesidades de los pasajeros y mejorando la accesibilidad para personas con discapacidad. Implementamos la billetera virtual SUSA, que facilita el pago digital de pasajes y reduce el uso de efectivo; gestionamos más de 8.200 tarjetas de código QR estático para aquellos usuarios que no cuentan con teléfonos móviles y reforzamos la seguridad en las unidades de transporte mediante cámaras de vigilancia y botones antipánico.

Impulsamos el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y saludable, ampliando la red de ciclovías y bicisendas hasta alcanzar los 53 km, beneficiando al 68% de los barrios. Además, a través del programa Biciescuelas y otras iniciativas, impulsamos la adopción de la bicicleta como medio de transporte seguro, saludable y amigable con el ambiente. Incorporamos equipamiento y formamos a profesionales con herramientas específicas que les permiten capacitar desde niños pequeños hasta adultos mayores en el uso de la bicicleta. Para garantizar la seguridad de los ciclistas, mejoramos la señalización y establecimos carriles exclusivos. Además, desarrollamos campañas de concientización sobre seguridad vial dirigidas a conductores, peatones y ciclistas, implementamos medidas específicas para personas con visibilidad reducida –como la instalación de baldosas podotáctiles y la construcción de vados peatonales–, y reforzamos operativos de control de tránsito con un promedio de 427 intervenciones diarias. También pusimos en funcionamiento el Centro de Evaluación de Educación Vial, dictando cursos teóricos y realizando exámenes prácticos para la obtención de la Licencia Nacional de Conducir, colocamos reductores en más de 70 barrios y aumentamos los controles de alcoholemia, con un promedio de 8% de resultados positivos.

La modernización de la gestión urbana y el fortalecimiento de la participación ciudadana han sido ejes centrales de nuestro trabajo, con el objetivo de construir una ciudad más eficiente, ordenada y accesible. Utilizamos herramientas innovadoras y procesos transparentes para que los vecinos sean actores clave en la planificación y toma de decisiones. Se trata de una forma de democracia directa y participativa, que involucra al ciudadano en el diseño de su propia ciudad.

Uno de los hitos de 2024 fue la digitalización total del sistema de gestión de obras privadas, lo que agilizó trámites y mejoró la transparencia. En paralelo, abordamos la regularización de edificaciones mediante la implementación de dos nuevos regímenes que actualizaron el registro de obras. Complementamos estos avances incorporando un sistema de relevamiento morfológico con tecnología SIG, que permitió detectar construcciones no declaradas o en infracción.

Asimismo, junto a este Honorable Concejo Deliberante, logramos avances normativos significativos, implementamos nuevos regímenes para loteos y conjuntos inmobiliarios, promoviendo un crecimiento urbano ordenado y sustentable. La ciudad de Posadas cuenta con alrededor de 1.000 edificios de propiedad horizontal, de los cuales un 70% carece de final de obra; se trata de una situación irregular que el sector privado debe subsanar en forma urgente. Por ello, impulsamos las Ordenanzas XVIII N° 304 y 309, que establecen condiciones muy positivas para la regularización de obras no declaradas y/o en infracción, por lo que convocamos a desarrolladores y propietarios a iniciar sin demora el trámite que les permitirá gozar de los beneficios de cumplir con la normativa vigente. Este Municipio está a disposición para asesorar y guiar a todo emprendedor respecto de las condiciones y regulaciones vigentes, que no tienen otro objetivo que salvaguardar la seguridad y calidad de vida en la ciudad.

Además, el equipo técnico y jurídico de la Municipalidad trabajó todo el año en la confección de un nuevo Código de Edificación que permita sustituir al actual que se encuentra vigente desde 1980, con disposiciones normativas actualizadas que respondan a las demandas y requerimientos de la sociedad de estos tiempos, proyecto que próximamente elevaremos al Honorable Concejo Deliberante para su tratamiento y sanción.

Con el Plan Estratégico Posadas 2035 y el Presupuesto Participativo –en el que 16.148 vecinos participaron en la selección de 179 propuestas surgidas en 11 talleres barriales–, consolidamos una ciudad más participativa y comprometida.

En 2025 vamos a continuar con la renovación del Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, optimizando sus instalaciones para potenciar su rol como centro de eventos masivos y culturales de referencia en la región. En el Parque de la Ciudad, se edificará un Albergue Deportivo para atletas y delegaciones que visiten nuestra ciudad. Además, se integrará el Parque Paraguayo con la Costanera mediante el Pasaje de la Ribera, mejorando el disfrute del espacio público, junto a la puesta en valor del Pasaje Roque González, y cuidando siempre el entorno natural.

Construir una ciudad sustentable implica mucho más que gestionar los residuos y proteger los espacios verdes. En Posadas, trabajamos con el compromiso de impulsar un modelo urbano que promueva el reciclaje, preserve la biodiversidad y mitigue los efectos del cambio climático, integrando a la ciudadanía en cada acción.

Optimizar el sistema de recolección de residuos y reciclaje fue uno de nuestros pilares desde que comenzamos a gestionar la ciudad en 2019. Un sistema que lejos de ser estanco, evoluciona a la par del crecimiento de Posadas. Además de la compra de nueva maquinaria, ampliamos las zonas de cobertura, con más de 4.000 contenedores en toda la ciudad, que mantenemos y renovamos permanentemente. En cinco años de gestión, la contenerización aumentó un 2.500%, cifra que refleja claramente el enorme avance en la materia.

En paralelo, el sistema de recolección diferenciada cuenta con una infraestructura de 110 contenedores sustentables en el microcentro y barrios aledaños, 50 en Itaembé Guazú, 12 EcoPuntos y 9 Puntos Limpios distribuidos en toda la ciudad, que nos permiten recepcionar, administrar correctamente y dar disposición final a todos los tipos de residuos que generan los posadeños, desde reciclables, hasta materiales de construcción y poda, lo que reduce la generación de minibasurales y la contaminación. Adquirimos un nuevo recolector de residuos patológicos, que viene a fortalecer la capacidad del Municipio de gestionar y disponer de estos elementos sensibles.

El Centro de Acopio para Recuperadores Urbanos, en funcionamiento desde 2023, se consolidó como un espacio clave donde estos trabajadores reciben, separan, clasifican y preparan materiales para su comercialización, promoviendo la economía circular y la inclusión social. A través del programa Instituciones Circulares, alcanzamos a 43 escuelas e instituciones con actividades de sensibilización, entrega de ecopuntos, recolecciones semanales y la instauración del «Día del Reciclado».

El Centro Verde Municipal procesó más de 1500 toneladas de residuos inorgánicos y orgánicos compostables, y recibió la visita de 22 instituciones educativas, fortaleciendo el compromiso ambiental y promoviendo la conciencia ecológica en la comunidad.

Para fortalecer el arbolado urbano, implementamos un plan anual de arborización a través del cual plantamos 5.000 árboles de especies nativas y frutales en distintos puntos, interviniendo el microcentro, avenidas y espacios verdes, y creando bosques de biodiversidad, a los que se sumaron otros 5.000 ejemplares distribuidos entre instituciones y vecinos para ser plantados en la ciudad. Los viveros municipales producen en conjunto más de 23.400 árboles al año.

La planificación del arbolado urbano, además de tener en cuenta los tipos de especies a plantar en cada zona de la ciudad, contempla también el mantenimiento y cuidado, por eso tenemos equipos que se dedican al riego de árboles y flores en los espacios públicos, sobre todo en épocas de calor y escasez de lluvia. El programa Barrios más Verdes permitió restaurar plazas, espacios públicos y bulevares, mejorando la calidad de vida. El Jardín Botánico Alberto Roth y el Parque de la Ciudad recibieron a miles de visitantes, consolidándose como espacios de recreación, educación ambiental y contacto con la naturaleza.

Avanzamos en el Plan de Manejo de Áreas de Valor Ambiental, elaborando tres planes de gestión para las cinco áreas protegidas, complementados con capacitaciones al personal. El programa Ambiente en las Escuelas llegó a 94 instituciones, ofreciendo charlas, talleres y 78 visitas guiadas al Jardín Botánico, además de 13 encuentros comunitarios en barrios de la ciudad. En la lucha contra el cambio climático, presentamos el Plan Local de Acción Climática de Posadas, basado en un Inventario de Gases de Efecto Invernadero que refleja una reducción en las emisiones per cápita. Además, elaboramos un mapa de temperaturas superficiales y un informe climático que evidencia el aumento de temperaturas y la frecuencia de olas de calor.

ALIANZA PÚBLICO – PRIVADA PARA POTENCIAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO

La realidad asimétrica de la frontera, que es una deuda histórica de los distintos gobiernos nacionales con Posadas y Misiones, agravada por el tipo de cambio actual, ha demandado un gran esfuerzo del sector privado para sostener niveles de actividad y empleo. Entendimos que la política tributaria municipal debía adecuarse al contexto, buscando acompañar al contribuyente, pero sin perder de vista el equilibrio fiscal que conseguimos con esfuerzo y nos permite seguir atendiendo las necesidades de la ciudad.

Desde las moratorias y planes de facilidades de pagos, hasta las mesas de trabajo junto a las cámaras empresariales y colegios profesionales de la ciudad, brindamos apoyo directo a las empresas en las distintas etapas y necesidades, desde habilitaciones hasta reducción de cargas sociales, entre muchas otras. Pero este año vamos a dar un paso más.

Quiero informarles que hemos enviado a este Honorable cuerpo deliberativo dos proyectos de Ordenanza que eliminan burocracia, disminuyen costos y facilitan trámites. Por un lado, proponemos la eliminación del Registro Municipal para la Venta de Bebidas Alcohólicas, y el consecuente canon que deben abonar los comercios que venden o suministran bebidas alcohólicas, reguladas en el Código de Nocturnidad, bajando así los costos operativos de los comercios para una mayor competitividad. Además, queremos que a partir de ahora se realicen en forma gratuita múltiples trámites como el libre deuda de tasa general de inmuebles; libre deuda de rodados; copia o fotocopia autenticada de foja de expediente; solicitud de consideración y/o apelación de actos administrativos; por préstamo de expedientes; certificado de uso conforme de suelo; certificación en general, entre otros. Estos proyectos se suman a los ya aprobados durante el 2024, como la gratuidad absoluta de los trámites municipales tendientes a las Habilitaciones Comerciales. Una vez más, aportamos propuestas concretas luego de un análisis profundo e integral de impacto, para diseñar políticas serias y sustentables.

Una ciudad próspera y ordenada requiere una gestión económica eficiente, cercana a los vecinos y alineada con las necesidades del presente. La modernización de procesos, la descentralización de servicios y el uso de la tecnología son esenciales para construir un municipio más accesible, transparente y dinámico.

A partir de la creación de los Centros de Atención al Vecino (CAV), avanzamos en el fortalecimiento de los vínculos con la comunidad. En estos verdaderos puntos de encuentro entre la administración y los ciudadanos, los posadeños realizan trámites, acceden a servicios y reciben asesoramiento personalizado. Actualmente, la ciudad cuenta con cinco Centros distribuidos estratégicamente: Urquiza y San Martín; Las Heras; Dolores Norte; Itaembé Miní y Paseo Libertad, y queremos anunciar que en los próximos días se sumará Itaembe Guazú con su propio CAV, y en un futuro el de Av. López Torres y Miguel Lanús.

Conscientes de la importancia de la tecnología, impulsamos la digitalización de trámites y procesos. El domicilio fiscal electrónico, lanzado en 2024, se consolidó como herramienta clave para la gestión tributaria, siendo utilizado por más del 70% del padrón de comercio. Asimismo, avanzamos en el desarrollo del Portal del Ciudadano, que reúne en un solo espacio todos los servicios tributarios, permitiendo a los vecinos realizar consultas, pagos y trámites de manera online.

En nuestro compromiso con la transparencia y el acceso a servicios en línea, impulsamos la digitalización de las habilitaciones comerciales, logrando que el tiempo de procesamiento de trámites de bajo riesgo se redujera de 48 días hábiles a solo 3 días. La digitalización total de expedientes eliminó el uso de documentos físicos y la plataforma “Muni Digital” permitió procesar el 23,5% de las altas comerciales desde julio de 2024. Además, desarrollamos sitios web institucionales –como la agenda de turismo y el portal de empleo– que facilitan a los ciudadanos el acceso a información pública, servicios administrativos y recursos institucionales.

A finales de 2024, la Oficina de Empleo de Posadas lanzó el Portal de Empleo, una plataforma digital de acceso gratuito que centraliza información clave, facilita la búsqueda de oportunidades laborales, el acceso a capacitaciones y el fortalecimiento del mercado laboral, reafirmando el rol de la Oficina de Empleo en la promoción del empleo y el desarrollo profesional local.

Junto a los locatarios, impulsamos la transformación y revitalización de los mercados municipales –el Mercado Modelo, la Placita del Puente y el renovado Mercado Villa Urquiza–, generando empleo, turismo y oportunidades para emprendedores.

Posadas se ha consolidado como un polo de desarrollo económico inclusivo y sostenible, promoviendo el empleo privado, el autoempleo, la productividad y la innovación. Somos una ciudad dinámica que atrae una amplia gama de eventos, posicionándose como un centro de intercambio de conocimientos, de impulso a la innovación y de crecimiento económico y social.

Durante 2024, la ciudad fue sede de 35 encuentros gastronómicos y alcanzó un récord en turismo de reuniones con 223 eventos, incluyendo congresos y competencias deportivas, consolidándose como un destino estratégico para el sector. También se llevaron a cabo encuentros tecnológicos, turísticos, educativos y de emprendedurismo, como Climatech, un evento centrado en la convergencia entre sostenibilidad, innovación tecnológica y conciencia climática, que reunió a especialistas para debatir sobre soluciones sostenibles y su impacto en el desarrollo económico. Por su parte, el ciclo ‘Posadas Futura’ promovió un espacio de diálogo sobre innovación, educación e inclusión, con conferencias de expertos en inteligencia artificial, tecnología y su aplicación en la transformación educativa, además de reuniones con el sector empresarial y actividades interactivas para jóvenes.

Para 2025, Posadas seguirá avanzando en su desarrollo económico con diversas iniciativas que fortalecerán el ecosistema productivo y comercial de la ciudad. Entre las principales acciones a implementar, se destaca la creación del Centro Comercial a Cielo Abierto, que ordenará y modernizará la actividad de feriantes y emprendedores, generando un paseo comercial atractivo y accesible. Además, el Centro de Atención al Empresario funcionará como una ventanilla única para simplificar trámites y brindar asesoramiento a comercios y empresas. En línea con la digitalización, la segunda fase de habilitaciones comerciales garantizará un sistema más ágil y eficiente, extendiendo los beneficios a negocios de alto riesgo. Por otro lado, el lanzamiento de la APP Ciudadana acercará servicios municipales, turísticos y de empleo, promoviendo la conectividad y la participación digital.

Un capítulo aparte representa nuestra política de reconocimiento y revalorización del empleado municipal. Dijimos desde el día que llegamos que nunca íbamos a dejar sin trabajo a ningún agente que realmente prestara funciones, y cumplimos con nuestra palabra, sin incrementar la planta laboral, y logrando niveles de eficiencia en obras y servicios nunca antes vista. El valor que damos a nuestra gente queda en evidencia a través de los acuerdos paritarios alcanzados en 2024, que permitieron una recomposición salarial por encima de la inflación, cuidando así el ingreso y la calidad de vida de las familias municipales.

CUIDAR A NUESTRA GENTE PARA DEMOCRATIZAR LA CALIDAD DE VIDA

Sostener los servicios de salud frente a la caída de programas y recursos nacionales demandó capacidad, creatividad y esfuerzo. Aquí también, provincia y municipio colaboraron en forma activa. Porque estamos ante una prioridad indelegable de esta gestión, por lo que nos abocamos a desarrollar y ampliar el sistema sanitario municipal, garantizando atención equitativa y de calidad para toda la comunidad. La salud de nuestra gente no puede esperar ni postergarse, por lo que dispuse la compra de dos ambulancias de mediana y alta complejidad con fondos municipales, que llegarán a Posadas en pocos días más.

Llevamos a cabo 41 operativos integrales de salud, ofreciendo servicios de pediatría, clínica médica, vacunación, testeos de VIH y consejería en salud sexual y reproductiva, lo que permitió incrementar en un 123% las prestaciones hasta alcanzar un total de 40.000.

Además, se realizaron 56.719 atenciones en los CAPS y más de 100.000 prestaciones de enfermería; aplicamos 21.883 dosis de vacunas, incorporamos nueva tecnología en los centros de salud y ejecutamos 10 operativos de ingreso escolar con controles pediátricos, nutricionales e inmunizaciones para niños y niñas de hasta 14 años. En salud mental, atendimos más de 1.200 consultas, gestionamos 198 Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) y asistimos a 700 familias en el Centro Municipal de Evaluación de Trastornos del Espectro Autista ADOS-2, reforzando el acceso a la salud pública y la inclusión social.

Reconociendo que las mascotas son parte de nuestras familias y que su bienestar impacta la salud pública, el IMuSA incrementó en un 115% sus intervenciones, en sus dos sedes más los dispositivos móviles, realizando 15.213 castraciones, aplicando 19.742 dosis de vacunación antirrábica y ejecutando 34.192 procedimientos de desparasitación. La atención clínica de mascotas alcanzó 14.007 prestaciones y se desarrollaron más de 330 operativos de quirófano móvil y vacunación antirrábica en distintos barrios. Además, en coordinación con el IPEC y el Honorable Concejo Deliberante, llevamos adelante el Primer Relevamiento de Animales de Compañía.

Como parte del combate contra el dengue, el descacharrado se implementó en 467 barrios y chacras, aumentando en un 23% su extensión; se trasladaron 490 cargas que sumaron 1.225 toneladas de chatarra y desechos, se inspeccionaron 46.323 viviendas y se realizaron 4.454 bloqueos epidemiológicos, tratando 34.271 casas y fumigando 45.960 con ULV; además, mediante el LIRAa se inspeccionaron 30.580 inmuebles.

De cara al 2025, continuaremos ampliando programas de concientización, promoción y prevención, mejorando la infraestructura sanitaria y adoptando tecnologías digitales para facilitar el acceso a los servicios de salud, afianzando la colaboración con diversos sectores para consolidar un sistema sostenible y equitativo.

El deporte es una herramienta esencial para promover la salud, el bienestar y la integración social en todas las etapas de la vida. Durante 2024, impulsamos políticas deportivas que acercaron el deporte y la recreación a todos los sectores, generando espacios de participación para niños, jóvenes y adultos.

Organizamos actividades gratuitas en barrios de Posadas, que incluyeron kermeses, torneos relámpago y jornadas recreativas que unieron a la comunidad. Más de 5.500 personas participaron en ligas y campeonatos municipales, mientras que más de 2.000 deportistas representaron a la ciudad en los Juegos Deportivos Misioneros. Se capacitó a 21 árbitros de fútbol, 40 entrenadores de fútbol socio-comunitario y se avanzó en la formación de nuevos monitores de ajedrez para impulsar el desarrollo deportivo local. Impulsamos la Liga Municipal de Fútbol Infantil, donde se encuentran niños, niñas y adolescentes de muchísimas escuelitas barriales que tiene la ciudad. Estas escuelitas reflejan un enorme compromiso de profesores, padres y vecinos, dando espacios de contención a través del deporte. Además de potenciar a estas organizaciones comunitarias, desarrollamos el torneo que agrupó a más de 80 equipos en el Parque de la Ciudad y el barrio Latinoamerica, y que va a tener su edición en 2025.

Las playas de Posadas se convirtieron en epicentros de actividad, con más de 700 deportistas participando en escuelas de beach vóley, beach fútbol, canotaje y otras disciplinas. Para garantizar la seguridad, 31 guardavidas prestaron servicio en El Brete y Costa Sur durante los 365 días del año, registrándose una asistencia de 175.440 visitantes en El Brete y 240.632 en Costa Sur. Además, la Escuela Municipal de Guardavidas formó a 28 nuevos profesionales con certificación nacional.

El Polideportivo Municipal se consolidó como un espacio clave, ofreciendo 14 actividades deportivas regulares y siendo sede de 42 eventos de primer nivel, recibiendo a 47 delegaciones deportivas y acompañando a 34 instituciones educativas en fiestas e intercolegiales. La jornada Deporte, Diversidad y Liderazgo convocó a 500 participantes, reafirmando nuestro compromiso con la inclusión.

Las competencias también tuvieron gran protagonismo: la Maratón Posadas se consolidó con 1.100 corredores; se realizaron tres ediciones de la carrera «Recorro Posadas» con 850 corredores, y se asesoró en la organización de 12 carreras de otras instituciones. Se impulsaron cuatro ediciones de cicloturismo con 600 ciclistas y se fortaleció el programa Biciescuelas para que los más pequeños aprendan a andar en bicicleta. Además, se llevó adelante el Campeonato de Aguas Abiertas con tres fechas y se organizaron eventos de atletismo en la pista municipal y en el Cepard.

En el área de Deportes Adaptados, desarrollamos escuelas municipales gratuitas para personas con discapacidad y participamos en más de 20 eventos de concientización, complementando con jornadas de capacitación para profesores. Se dictaron cursos y talleres de Lengua de Señas Argentina para más de 1.760 personas, se implementó el Café Inclusivo y se promovió la equinoterapia, además de mejorar la accesibilidad en el Complejo Costa Sur, capacitar a más de 270 empleados municipales, impulsar un programa de inserción laboral y facilitar el acceso de 64 personas con discapacidad al Festival Nacional de la Música del Litoral.

Los adultos mayores ocuparon un lugar central, con la organización de colonias de vacaciones, actividades recreativas y más de 73 talleres gratuitos en 20 CAMMP y 15 clubes de abuelos, promoviendo su bienestar e integración. Avanzamos en el objetivo de una ciudad libre de violencia y discriminación mediante capacitaciones sobre la Ley Micaela, talleres, programas de asistencia y eventos de concientización.

Los jóvenes también fueron protagonistas: mediante el evento Por los jóvenes todo se convocó a más de 7.000 estudiantes, fortaleciendo su participación en la Estudiantina, el Gurí Fest, torneos gamers y otras iniciativas que fomentaron la creatividad, el desarrollo personal y la integración.

La cultura y la educación son esenciales para construir una comunidad integrada, con identidad y sentido de pertenencia. Fomentar las expresiones artísticas enriquece la vida de los vecinos y crea espacios de encuentro, aprendizaje y participación. Con este propósito, en Posadas hemos impulsado una agenda cultural diversa y accesible que garantiza oportunidades de desarrollo artístico y educativo en toda la ciudad.

Se trabajó intensamente en el mantenimiento y mejora de los Jardines Maternales, brindando atención integral a 251 niños y niñas de hasta 3 años y realizando capacitaciones en crianza respetuosa en articulación con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM.

Se desarrollaron 161 actividades en espacios culturales con la participación de más de 12.000 personas, impulsando la identidad comunitaria y la apropiación de los espacios públicos. El Espacio Multicultural de la Costanera, el Paseo La Terminal, la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, el Paseo Bossetti y el Museo Lucas Braulio Areco fueron escenarios de estas iniciativas.

Los elencos estables municipales –incluyendo el Coro Arasy, los Músicos del Palacio, la Banda de Música, la Orquesta Folklórica y el Ballet Municipal– realizaron 210 intervenciones artísticas en más de 50 puntos de la ciudad, acercando la cultura a centros de adultos mayores, escuelas, barrios y clubes. La Orquesta Folklórica ofreció 35 presentaciones, los Músicos del Palacio 60, el Ballet Folklórico 65, la Banda de Música 35 y el Coro Arasy 15.

Los Carnavales Posadeños 2024 contaron con la participación de 8 comparsas, integrando a 600 personas, y se desarrollaron en cuatro noches de desfile en distintos puntos de la ciudad, con una asistencia de más de 20.000 personas. La Estudiantina, organizada por APES con el acompañamiento de la Municipalidad, contó con la participación de 31 colegios y 4.000 estudiantes, implementándose un nuevo ordenamiento normativo para el evento. Las cuatro noches de desfile, que incluyeron la Expo Carrozas, convocaron a 15.000 personas por fin de semana.

El Festival Nacional de la Música del Litoral y del Mercosur se celebró en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, con las tradicionales Noches de Antorchas, reuniendo a exponentes locales, regionales y nacionales. Los Pre Festivales, organizados en conjunto con la Secretaría de Estado de Cultura, se realizaron en distintos puntos de Posadas y otras localidades de la provincia, con la participación de 90 artistas. Además, el Simposio del Litoral se desarrolló en cuatro encuentros con destacados exponentes culturales.

La Feria del Libro “Cultura en Letras” reunió a más de 12.000 asistentes y ofreció una variada programación de más de 120 actividades, contando con la participación de 70 escuelas, 50 escritores y diversas editoriales y librerías.

Cada vez más, Posadas se proyecta como ciudad universitaria. Con más de 40.000 estudiantes –lo que representa el 10% de su población– y una oferta académica en constante crecimiento, la ciudad se ha consolidado como un destino clave para la formación profesional. En este contexto, la Expo Posadas Ciudad Universitaria se ha convertido en un evento central para la orientación vocacional y el acceso a la educación superior. En su novena edición, reunió a más de 6.500 estudiantes, 130 escuelas y representantes de 15 localidades de Misiones, además de delegaciones de Brasil y Corrientes. Con 57 stands educativos, el evento promovió el encuentro entre las instituciones académicas y los futuros ingresantes, fortaleciendo el posicionamiento de Posadas como un polo educativo de referencia en la región.

UN FUTURO FLORECIENTE

Cuando algo funciona bien, no se improvisa: se continúa. Y en Posadas, hemos demostrado que la planificación y la constancia generan transformaciones reales y sostenibles en el tiempo. No llegamos hasta aquí por azar, sino por la firme decisión de construir una ciudad más moderna, más inclusiva y más sustentable. Una ciudad donde cada obra tiene un propósito claro y cada acción responde a la necesidad de mejorar la calidad de vida de quienes aquí vivimos.

No podemos permitir que lo que construimos con esfuerzo se detenga o retroceda. En un contexto nacional de incertidumbre y recortes, Posadas tiene que mantenerse firme en su rumbo, con una gestión que sigue apostando al desarrollo y al bienestar de la gente. Más que nunca, es momento de sostener y reforzar el trabajo que venimos haciendo. De proteger lo construido y seguir avanzando. Porque sabemos que una ciudad que se desarrolla, no sólo mejora sus calles, sus espacios y sus servicios, sino que también fortalece su identidad, su orgullo y su sentido de pertenencia.

Cuando hablamos de Compromiso Posadeño, hablamos de cuidar lo que logramos para seguir creciendo. NUESTRO COMPROMISO ES ESTAR SIEMPRE AL LADO DE LA GENTE, haciendo juntos una ciudad plena de oportunidades, en la que cada proyecto individual contribuya al mejor vivir de todos.

Nuestra fuerza nace de cada vecino, que con su abrazo y apoyo nos motiva y obliga a seguir adelante. Esa fuerza nos da la convicción y pasión para pelear todas las batallas, atender todos los desafíos, y volver a empezar cada día, en la calle, con la gente.

Por eso, este año van a volver a encontrarnos en el barrio, trabajando, gestionando, y también militando por el proyecto del Frente Renovador, con la razón y el corazón, ¿o es que hay otra forma de hacer política?

Es así, señoras y señores, que vamos a defender esta Flor de Ciudad, para que nuestros hijos vivan mejor que nosotros, para que Posadas brille más que nunca, y para que el mundo conozca la hermosa capital de naturaleza, innovación y calidad de vida que hicimos realidad a orillas del Paraná.

Doy gracias a Dios por ponerme en el camino del servicio público, junto a este equipo de personas extraordinarias que me acompaña. Gracias Sr. Presidente, señoras y señores concejales, por defender la democracia y el diálogo en pos del crecimiento de Posadas. Gracias a mi familia, a mi esposa, hijos, hijos políticos y mis nietos, por el abrazo cálido con el que me reciben al final del día. Gracias Ing. Carlos Rovira, por la oportunidad de seguir el camino que usted marcó como Intendente, Gobernador y guía de este proyecto político para Misiones. Gracias Gobernador Hugo Passalacqua, Vicegobernador Lucas Romero Spinelli y a los funcionarios provinciales, por apoyar a Posadas en momentos difíciles. Gracias Sr. Presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, por su acompañamiento permanente. Gracias a los funcionarios y empleados municipales, por hacer posible un Municipio de calidad, cercano y comprometido. Gracias queridos vecinos de Posadas, por creer en una ciudad mejor, y hacerla realidad cada día.

Pido a Dios que cuide a nuestro pastor Francisco y a nuestra querida comunidad posadeña, haciendo de la justicia social la bendición del pueblo misionero, para que cada niño de esta tierra colorada pueda crecer con salud, educación y prosperidad.

De esta manera, dejo formalmente inauguradas las sesiones ordinarias del año 2025 del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Posadas. Muchas gracias.