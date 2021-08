En una conferencia de prensa realizada este jueves en la Yerbatera familiar en Apóstoles el precandidato a Diputado Nacional que encabeza la lista Juntos, Pedro Puerta, presentó ‘MisionEs Trabajo’. «Es una batería de propuestas concretas realizables para el empleo joven, para los trabajadores del Estado y para los trabajadores en el sector privado», explicó.



Es la segunda presentación formal que hace el precandidato sobre el plan a trabajar, de llegar al Congreso. Días atrás presentó la propuesta para llevar más conectividad a lugares de la provincia donde aún no llega internet. «Nosotros coincidimos con nuestro equipo de trabajo que no existen las soluciones mágicas, ni tampoco se puede vivir en la Argentina solamente con parches», declaró a la prensa que se hizo presente hoy en su ciudad natal.

«Misiones es una provincia con 60% de población joven y tenemos que generar trabajo para este grupo. Trabajo dinámico más allá de la oficina. El trabajo nómade es una buena solución para esto, el trabajo que se hace con solo tener una computadora y algo de conectividad, uno ya puede estar trabajando con empresas que están en Brasil o fuera de la provincia, en otros lados, y sortear de esa forma la barrera impositiva que tenemos», indicó sobre su propuesta para generar empleo.

Sostuvo que «tenemos que darles las herramientas a los trabajadores del Estado para que puedan llevar adelante sus tareas y permitir que todo ese plus que se generó en base a la recaudación que los misioneros como contribuyentes ya pagamos en impuestos durante la pandemia, nos vuelva en crédito para poder completar nuestros sueños, ir adelante, terminar nuestra casa, nuestro quincho, el muro de una casa, la pieza para el ‘gurí’, para la familia, y de esa forma poder activar la economía de manera dinámica, rápida y precisa», señaló.

Consultado sobre de dónde se sacarán los recursos para generar empleo, señaló: «sacamos los recursos de la recaudación que se generó en el 2020. El Gobierno provincial nos cuenta a diario cómo la recaudación fue récord. La plata está, solo que hay que reasignar», manifestó.

El precandidato consideró clave «la inteligencia del Estado para este tipo de medidas. Es reasignar recursos que existen… Los recursos que se recaudaron de más, no tienen que ir a la clase política, sino que tienen que ir directamente a los trabajadores del sector público como del privado», indicó.

«Nosotros proponemos una solución rápida, dinámica y precisa, que es dar empleo joven, generar trabajo nómade y transparentar los métodos de cobro.

No puede ser que cuando aparezca un método dinámico, transparente como son los pagos online entre las personas, rápidamente se mete el Estado y te impide, generándote una multa, una vuelta que no se termina de comprender», lamentó.

A modo de ejemplo, Puerta contó el caso de una diseñadora gráfica en Jardín América que cada fin de mes cuando debe ir a cobrar el trabajo que hizo para una empresa de Brasil, tiene que dar muchas vueltas, porque no hay reglas claras en la Argentina. «No hay dólar claro, no hay un mecanismo de pago claro y cuando no hay claridad, termina ganando el Estado. El Estado no puede competirle nunca al privado, sino acompañarlo en su desarrollo», sostuvo.

Finalmente, el empresario y precandidato, se refirió a la manera que está llevando la campaña: «con el equipo vamos a seguir armando propuestas y contándole a la gente sobre ellas. Somos el equipo más joven en esta campaña, pero somos los que más propuestas tenemos», afirmó.