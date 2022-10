El año que viene hay elecciones generales, si bien, aún no hay fecha y no se sabe si la provincia convocará a elecciones separadas de las nacionales, como suele hacerlo, ya comienzan a aparecer los primeros nombres de candidatos. La diputada provincial Soledad Balán es una de las que confirmó que disputará la intendencia de Posadas en el 2023.

La joven (36) viene de realizar un fuerte trabajo social en la organización Techo que ayuda a familias en situación de pobreza a construir sus hogares. En Misiones, el contacto con la política lo inició con la agrupación ‘Podemos’, que la llevó a ocupar una banca como diputada por el Frente Renovador de la Concordia (FRC). El año que viene culmina su gestión como legisladora.

En una entrevista con ENFOQUE Misiones contó que con Techo recorrió más de 70 barrios de la capital misionera hablando con referentes, vecinos, vecinas y con el sector público y privado. «Me parecía bueno que con un trabajo territorial de más de 10 años en Posadas, se pueda volcar en una candidatura que contenga muchas propuestas que vienen de la ciudadanía» dijo sobre el nuevo desafío por delante como candidata a intendente.

¿Quién es Soledad Balán?

Actualmente soy diputada provincial, estoy transitando el tercer año de mandato. Es mi primera función pública así que fueron años de mucho aprendizaje, mucha recorrida. Es un aprendizaje permanente porque la realidad es muy dinámica, como las necesidades y problemáticas de los ciudadanos van cambiando y hay que estar para saber acompañar y trabajar en conjunto con la sociedad, creo que esa es la clave.

Último año como legisladora, ¿qué se viene después?

Más allá de lo que se venga, nos queda un año de trabajo, y estamos cerrando el año con 113 leyes aprobadas, así que esperamos seguir trabajando para seguir superándonos día a día. Lo que se viene es prepararnos para las elecciones del 2023, y en ese nuevo proceso voy a ser candidata a intendente de la ciudad de Posadas. Es un desafío por delante.

¿Cómo surgió este idea de postularte para la intendencia de Posadas?

Antes de ser diputada fui directora de la organización social Techo que trabaja en los barrios populares. Recorrí los más de 70 barrios populares posadeños hablando con referentes, vecinos, vecinas y con el sector público y privado, ya que es una realidad que si no aunamos los esfuerzos de los tres sectores quedó demostrado que nadie puede cambiar solo la desigualdad. Venía trabajando hace tiempo en esa articulación para dar respuesta a los ciudadanos y ciudadanas y con ideas que una viene trabajando en su cabeza para la integración social y urbana de la ciudad. Una vez como diputada nunca perdí el contacto con la gente, sobre todo con las más vulneradas.

Con esa idea siempre en la cabeza, me parecía buena que con un trabajo territorial de más de 10 años en Posadas, se pueda volcar en una candidatura que contenga muchas propuestas que vienen de la ciudadanía. Mi objetivo es lograr el municipalismo, que no es tratar solamente los problemas locales, sino los problemas provinciales y nacionales con un abordaje desde lo local y para eso necesitamos estar cerca de la gente.

Posadas ha cambiado mucho durante la gestión de Leonardo Stelatto. ¿Deja una vara alta para competir por la intendencia?

No hay nada mejor que salir con una vara tan alta, la verdad que la intendencia de ‘Lalo’ está haciendo una gran gestión. No me animo a llamarlo como competencia, sin duda se mantendrá las bases que ‘Lalo’ y el Gobierno provincial está dejando en la ciudad, ver qué cosas se pueden añadir para tener una ciudad aún más integrada y descentralizada. Me parece que aún hay mucho por hacer en ese sentido. Trabajar más con las delegaciones y acercar el Estado a las partes distantes, si bien se hizo con el Centro de Atención al Vecino que fue una gran medida, aún hay sectores que siguen estando sumamente alejados.

¿En ese contacto con la gente, cómo percibe a la gente en esa relación con la política y los políticos?

Creo que a nivel latinoamericano se está atravesando una criminalización de la política, porque creo que nadie puede obviar que hay una situación difícil en todo el país. El Gobierno provincial genera estrategias para minimizar ese impacto y Misiones no es lo mismo que el resto del país en toda esta criminalización de la política y eso se gana con cercanía a la gente. El Frente Renovador entendió bien que hay que escuchar a la gente y lo que quiere. Cuando nos acercamos hay mucho amor de la gente, eso es lo que también me llevó a querer ser candidata, creo que el Frente Renovador lleva bien esa cercanía.

¿Cómo ves a las mujeres en la política misionera? ¿Adquieren verdadero poder o solo ocupan lugares?

Este 25 de octubre cumplimos cuatro años de la sanción de la paridad, me tocó integrar la primera lista con paridad en la provincia lo cual es un orgullo pero viene con una responsabilidad, esto de seguir ganando los espacios en la toma de decisión.

Tenemos un partido que nos da espacio, voz. Ganamos mucho espacio, si bien falta seguir avanzando. Creo que en Misiones, lo político se adelantó incluso a lo cultural, a la mujer siempre se nos asignó las tareas de cuidados. En los años ’70, dos de cada diez mujeres salían a trabajar, hoy siete de diez, pero a la vez siguen con las tareas de cuidado. Son avances que cuestan, el cambio no es solo político, necesitamos cambiar culturalmente. Estamos tratando de revertir miles de años de historia y no es de un día para el otro.