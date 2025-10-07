En el marco del Día del Trabajador Rural, la ministra de Trabajo de Misiones, Silvana Giménez, mantuvo un encuentro con representantes del sector agrario para fortalecer el acompañamiento a los trabajadores y analizar la situación actual del rubro en la provincia.

Participaron de la reunión Ernesto Cándido Ojeda, secretario general de FeTARA; Mariano Vrhosky, asesor legal de la federación; y Ana Cubilla, secretaria general del SUOR y secretaria general adjunta de FeTARA.

Durante el encuentro, se abordaron temas vinculados a las condiciones laborales del sector rural, los desafíos actuales y la importancia de consolidar el diálogo social como herramienta para mejorar la calidad del empleo agrario.

“Agradecemos el recibimiento de la ministra, que como siempre nos da el espacio como trabajadores y como sindicato para proponer y avanzar en acciones conjuntas”, expresó Ana Cubilla, quien además destacó la relevancia del trabajo rural: “Cuando hablamos del trabajo agrario, de tierra y agua, hablamos de algo muy importante para nuestro país y, en particular, para nuestra provincia”.

Por su parte, Ernesto Ojeda subrayó el valor del encuentro:

“Venimos a fortalecer el trabajo de un sindicato de base, junto con la ministra, para analizar la situación particular del trabajador agrario. Pongo en valor su sensibilidad, su entendimiento de los problemas del ámbito laboral y su capacidad de gestionar para abrir puertas de diálogo efectivas entre los trabajadores y el gobierno provincial.”

La ministra Giménez remarcó que estos espacios son esenciales para consolidar un trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones sindicales, y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con el trabajo digno, la protección laboral y el fortalecimiento sindical en todo el territorio misionero.

De esta manera, el Ministerio de Trabajo continúa impulsando políticas de diálogo social y defensa de los derechos laborales, acompañando de forma permanente a un sector clave para la economía y la identidad productiva de Misiones.