La ministra de Trabajo y Empleo de Misiones, Silvana Giménez, presentó este lunes ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura Provincial el Reporte Estratégico: Fortalezas Comparativas del Mercado Laboral de Misiones. El informe, basado en datos oficiales del INDEC e IPEC del primer trimestre de 2025, confirmó lo que ya se palpaba: Misiones se consolidó como la provincia líder del NEA en empleo registrado y con una de las tasas de desocupación más bajas del país.

Datos que marcan diferencia

Los números hablan por sí solos:

6,0% de desocupación en Posadas, frente al 7,9% nacional (24% menos).

106.733 trabajadores registrados en mayo 2025, el 37,7% del empleo formal de todo el NEA.

7,8% de crecimiento en empleo registrado entre enero y mayo de este año.

Calidad laboral consolidada: 72,4% con contratos sin plazo y 71,6% con aportes jubilatorios.

Empleo juvenil en alza: tasa de ocupación del 51,6% y desocupación de solo 6,3%, con mínima brecha entre varones y mujeres.

“Estos datos demuestran que Misiones es referente en materia laboral en el NEA y está por encima de los promedios nacionales. Esto es fruto de políticas públicas sostenidas que garantizan más empleo formal, inclusión juvenil y diversificación económica”, destacó Giménez.

Diversificación y futuro

El informe también resalta que la provincia combina una mayor tasa de empleo y actividad que la región, con fuerte diversificación sectorial: comercio, industria manufacturera, servicios y, cada vez más, economía del conocimiento. Este último sector creció un 57,9% en la última década, posicionando a Misiones como un polo de innovación y nuevas oportunidades laborales.

Balance de gestión 2025

Durante su repaso de gestión, la ministra subrayó:

La modernización digital del Estado, con firma digital, SITAMI, inteligencia artificial en la atención y procesos digitalizados en la Policía de Misiones.

El fortalecimiento de la fiscalización laboral, con más de 6.380 inspecciones en higiene, seguridad y condiciones de trabajo.

La inclusión laboral y formación, con capacitaciones de rápida salida laboral, convenios con universidades y empresas, y la Expo Inclusión.

La prevención del trabajo infantil, con protocolos específicos, campañas rurales y la creación de 45 comisiones municipales.

Mirando hacia 2026

Giménez adelantó que el desafío será profundizar la modernización digital, con mayor aplicación de inteligencia artificial, además de reforzar la capacitación laboral para jóvenes y sectores vulnerables y expandir las políticas de inclusión en discapacidad y ruralidad.

“Misiones ha demostrado que con planificación, innovación y compromiso se puede generar empleo formal, modernizar la gestión pública y garantizar derechos laborales. Les pedimos que nos acompañen para sostener y profundizar estos logros”, concluyó.