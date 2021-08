Silicon Misiones lanzó hoy el Hackathon “Soluciones innovadoras para la industria 4.0” a través de la Universidad del Conocimiento, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Software Solution Builders.

Según informaron desde Silicon Misiones, el evento de carácter nacional, se realizó mediante el convenio celebrado a comienzos del 2021 entre la CAME y Silicon Misiones, a través del cual se están llevando adelante actividades y encuentros de mutuo interés, valorizando su trascendencia educativa, científica, social y empresarial con el fin de impulsar a las pequeñas y medianas empresas regionales.

El Hackathon “Soluciones innovadoras para la industria 4.0” es un evento nacional que tiene como objetivo fomentar un espacio de trabajo colaborativo, que permita generar soluciones innovadoras para ser aplicadas a la industria 4.0.

En el evento estuvieron presentes la diputada nacional, Flavia Morales, el presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán, el coordinador de la comisión de Innovación Tecnológica Pyme de CAME, Silvio Zurzolo, y el Director de Financiamiento y Competitividad Pyme en CAME, Maximiliano Gabrielli.

También participaron el coordinador de la Universidad del Conocimiento, Lautaro Cabral, el coordinador de la arteria de Desarrollo Emprendedor, Pablo Dubois y por la comunidad Misiones IT (MIT), Jonathan Martin.

Asimismo, destacaron que el hecho de federalizar este Hackathon apunta a que los participantes de distintos puntos del país, logren intercambiar ideas, conocimientos, experiencias de trabajos, proyectos, para buscar soluciones creativas a distintas problemáticas que se puedan presentar en su región y que aporten a expandir el conocimiento y generar nuevos conceptos y estrategias que sirvan para la industria 4.0.

Las inscripciones estarán disponibles en el sitio virtual de la CAME www.redcame.org.ar