La presidenta de Silicon Misiones, Alicia Penayo, presentó este lunes ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, las proyecciones presupuestarias para el 2026. En este sentido resaltó un ambicioso plan de autosostenibilidad financiera, con el objetivo de que el organismo deje de depender de los fondos del Estado y pueda generar ingresos propios.

En diálogo con la prensa explicó: «Trataremos de depender cada vez menos del financiamiento público. Hoy ya logramos que el 20% de nuestros ingresos sea autosustentable».

Los ingresos provienen de diversas fuentes: desde espacios físicos de coworking, pasando por consultorías en transformación digital, hasta el desarrollo de soluciones en plataformas integradas. «Hay mucha demanda», aseguró, y agregó que están evaluando exportar soluciones, lo que abre nuevas oportunidades de monetización.

Este camino hacia la independencia tiene su origen en el nuevo plan estratégico de Silicon Misiones, con metas claras hasta 2030. Penayo destacó también la importancia de la austeridad inteligente, que consiste en invertir en acciones con mayor impacto para los misioneros, y subrayó que el sector privado también muestra interés en sumarse e invertir de manera estratégica.

El proyecto representa un cambio de paradigma en la gestión de organismos públicos, combinando eficiencia, innovación tecnológica y sostenibilidad financiera. Silicon Misiones se perfila así como un modelo de autonomía y desarrollo inteligente, que apunta a crecer sin depender exclusivamente de recursos estatales.