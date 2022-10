El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, informó que en la provincia «78 mil usuarios de energía beneficiados con la tarifa social no se anotaron para recibir el subsidio, o algún dato no fue cargado correctamente, por lo que el sistema los identifica como del sector de mayores ingresos y pasarían a pagar tarifa plena, sin subsidios a partir del mes entrante en caso de no inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE)».

Para contener a estas familias que ya contaban con tarifa social y que no pudieron realizar el trámite, «el Gobierno de Misiones otorga un mes más para completar la inscripción, por lo que mantendrán la tarifa social también en septiembre», destacó el ministro.

Safrán indicó que esta medida del Gobierno provincial se adelantó a lo dictaminado por la Secretaría de Energía de la Nación (por Resolución Nº 661/2022) que prorroga por un mes la quita de subsidios.

El trámite es muy sencillo y puede realizarse completando el formulario en la página www.argentina.gob.ar/subsidios o bien de manera presencial en una oficina de Anses con turno previo, que se puede solicitar en www.anses.gob.ar, detalló el titular de la cartera de Hacienda.

Para la inscripción, se recomienda tener a mano la factura de luz y el DNI para facilitar la obtención de datos.