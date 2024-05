En el sexto día de protesta policial frente al Comando Radioeléctrico de Posadas tomó relevancia, además de la cuestión salarial, lo judicial. Por un lado, la justicia investiga los hechos por la denuncia de la sustracción de móviles (29 serían los que están sobre la avenida Uruguay donde se desarrolla la protesta) y agresiones a uniformados. Por otro, quienes encabezan la protesta piden que el gobierno acerque «una propuesta valedera» y «resolver la amnistía de los efectivos denunciados».

El fiscal René Casals aseguró que se registraron varios incidentes con dichos móviles. En este sentido explicó que conductores se unieron a la protesta llevándose los móviles y además hay denuncias de agresiones a los efectivos encargados de los móviles por parte de personas uniformadas y encapuchadas.

«Tenemos casos donde hasta se sacó el arma. Se robaron el vehículo de criminalística y tuvimos un accidente con dos motocicletas, gravísimo. No pudimos tener el móvil de criminalística, la Justicia no lo pudo tener a disposición, porque estaba para la manifestación», declaró.

Indicó que desde la Fiscalía buscan investigar, debido a que, «se están ejerciendo actos criminales».

Ante este panorama, uno de los referentes de la protesta, el policía retirado Ramón Amarilla, declaró que «hoy es el sexto día que estamos frente al Comando Radioeléctrico, pero estuvimos diez días frente a la Jefatura y no tuvimos respuesta. El Gobierno no dimensionó esta situación. Decía que no era representativos, yo le digo al ingeniero Carlos Rovira y al Gobernador: acá esta la gente que piensa igual que nosotros», expresó y subrayó que «tienen que abrirse al diálogo y venir con una propuesta valedera. Los que vinimos acá, vinimos para quedarnos, acá primero vamos a resolver la amnistía».