Este lunes se lanzó la nueva temporada del Ciclo de Cine en TV del Circuito de Pantallas del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM). La iniciativa impulsada por la Gerencia de Exhibición, Distribución y Comercialización, coloca a series y películas misioneras y de la región en la pantalla de seis canales provinciales.

De esta manera, las producciones locales encuentran una ventana de exhibición masiva y los misioneros hallan en la televisión historias que se ven y se sienten propias.

Al respecto, reflexionó Elian Guerin quien es director de dos de las producciones que se emiten esta semana, la serie “Urú y otros relatos de la Tierra Roja” y el documental “El Sonido de Los Núñez”.

“Está genial que se pueda difundir en Misiones. Me parece una iniciativa espectacular y uno como director y productor se siente contento y agradecido de que estos productos que hablan de la Tierra Colorada, puedan llegar a un público amplio que por ejemplo no es habitué de ver una serie por internet, como es el caso de Urú. (…) Cuando se pasaron cosas por televisión, siempre se llegó a públicos que no teníamos pensado y la recepción fue muy buena”, sostuvo.

En esa misma línea, Guerin destacó que este acercamiento con los canales de distintos puntos de la provincia permitirá generar un vínculo con dichas emisoras, para que en un futuro a la hora establecer una grilla de programación se tenga en cuenta a las producciones misioneras. “Es un anhelo que tenemos desde el sector, que se pueda cobrar un canon por nuestros productos, por nuestras series, por nuestros documentales y esto nos va a permitir darle más valor y que se piense más en la industria. Así como se vende un paquete de yerba (destacando la calidad de la yerba misionera) se pueda vender también una película. Porque somos una industria y vivimos de esto”, indicó.

A la hora de referirse a este año que termina, el prolífico director señaló que la Pandemia afectó de sobremanera al sector audiovisual, aunque valoró la pronta respuesta que se tuvo desde el IAAviM para contrarrestar el abrupto y extendido parate de la actividad, derivado de la cuarentena obligatoria: “Este año fue durísimo. Se pararon todos los trabajos y uno como productor no tiene un sueldo fijo y vive de las producciones. Pero gracias a diversas gestiones recibimos el apoyo del IAAviM, tuvimos diálogo con el Incaa y ahora que se empezó a reactivar todo es impresionante cómo surgieron nuevos trabajos”.

La cancelación en las filmaciones, estrenos y festivales le permitió explorar nuevos caminos creativos que están próximos a dar sus frutos a través de la adaptación animada del cuento de Sebastián Borkoski “Cetrero Nocturno”. “Este año me permitió afianzarme en la producción de animación y creo que es lo que me salvó de la pandemia” resaltó avizorando un leve repunte de la actividad en el 2021.

La serie “Urú y otros relatos de la Tierra Roja” y el documental “El Sonido de Los Núñez” forman parte de la selección de producciones audiovisuales de los ciclos Cine Regional y Oberá En Cortos TV, que la próxima semana exhibirán las películas “Salvaje” de Sebastián Caulier y “Las Cautivas” de Sebastián Toba.