Mama’s Gang Posadas es un grupo de madres que se formó el 13 de Septiembre de 2019 a través de whatsapp y creció sostenidamente. Hoy lo conformamos 114 mujeres madres de diferentes edades, diferentes historias y diferentes realidades.

Funciona como un grupo de interconsultas, en el que también se organizan actividades, se comparten experiencias, pedimos y damos apoyo.

Nuestra vocación es acompañarnos y sostenernos unas a otras en este camino que es la maternidad y compartir experiencias e información que puedan ser de utilidad para otras maternantes.

Pretendemos que la unidad que nos hermana sirva para cambiar aquello que nos lastima.

Semana mundial de la Lactancia Materna (Del 1 al 7 de agosto)

Fundamentos

Todos los años durante los primeros días de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esta celebración tiene su origen en el año 1990, cuando 120 países se unieron en favor de ello. Desde esta iniciativa mundial –impulsada por la OMS- se promueve la Lactancia Materna como una de las acciones fundamentales en la relación madre-hijo y sus implicancias en la salud pública y la comunidad.

Este año el lema es “Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable”. Y efectivamente, dar la teta es una cuestión de salud pública y ambiental, dos de los derechos humanos más fundamentales por su incidencia en casi todos los demás.

La lactancia natural es el mejor modo de proporcionar al recién nacido los nutrientes que necesita. La OMS la recomienda como modo exclusivo de alimentación durante los 6 primeros meses de vida; a partir de entonces se recomienda seguir con la lactancia materna hasta los 2 años, como mínimo, complementada adecuadamente con otros alimentos inocuos.

No obstante ello se debe resaltar que en gran medida esta importancia que reviste la lactancia materna se ha soslayado durante mucho tiempo, en parte por la incidencia de la industria de los alimentos que ha hecho mucho por convencernos de que existen productos que pueden reemplazar la leche de madre con todos sus beneficios, en parte debido a un mercado laboral que responde a la lógica patriarcal e históricamente ha vulnerado los derechos de las mujeres, y el derecho a dar la teta no ha sido la excepción.

Felizmente, de un tiempo a esta parte, luego de décadas de una lucha que involucra a científicxs, activistas, comunicadorxs, y por supuesto, y en primera fila, a nosotras, se ha logrado posicionar a la lactancia materna como un factor insustituible que hace la diferencia en lo individual y en lo colectivo.

Gracias a ello cada vez son más los países que incluyen en sus plexos normativos leyes que protegen y garantizan la lactancia, y si bien queda mucho por hacer y por mejorar, que sea un derecho reconocido y protegido es un gran paso y nos anima a seguir trabajando por lo que falta.

En nuestro país, Argentina, contamos con la Ley Nº 26873 de Promoción y Concientización Pública de la Lactancia Materna, contamos con el Artículo 179 de la Ley Nº 20.744 que nos otorga a las madres dos descansos de media hora para amamantar (o sacarnos leche) por un período no inferior a un año posterior al parto (que nos parece POQUISIMO pero que nos da lugar a reclamar una mejora), y con los tratados con jerarquía constitucional que nos reconocen el derecho a dar la teta, entre otros instrumentos que tienden a garantizar este derecho de mamá y bebé/niñx.

Otro cantar es el entorno social y cultural que muchas se constituye en un obstáculo para las que decidimos dar la teta. Los prejuicios, la desinformación, la opinología, ejercen presión sobre nosotras al momento de sacar el pecho para amamantar a nuestra cría.

Por eso es muy muy importante que, quienes estamos embebidxs de conocimientos sobre las insustituibles propiedades altamente benéficas que tiene la leche materna obremos como replicadorxs de esa información para naturalizar y revalorizar la función de amamantar.

Es inagotable la cantidad de información que podríamos consignar a fines de entender la importancia de la lactancia materna. Haciéndolo muy sintético vamos a mencionar que fortalece el vínculo madre e hijo, tiene su correlato en la construcción psicológica de lxs niñxs, favorece el desarrollo neurológico, el sistema inmunológico, el crecimiento físico. La leche materna entre sus milagros se adapta específicamente a los requerimientos del/la bebé para quién está destinada. La madre al estar en contacto estrecho con su bebé absorbe patógenos que pueden afectarlx y desarrolla factores inmunológicos precisos que le transmite a través de la leche. Contiene probióticos, agua, proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales en las cantidades exactas que necesita el/la bebé que la toma. Tiene propiedades analgésicas. En fin, es realmente única e irremplazable.

Pensemos cuánto nos ahorramos en salud pública y cuanto más nos podemos ahorrar al promover y garantizar la lactancia materna. Pensemos cuánto daño ambiental podemos evitar si las madres se ven sostenidas y alentadas para elegir amamantar, porque no olvidemos que la producción de lácteos y derivados tiene un correlato ambiental que va desde la cría del ganado – que tema aparte merece el maltrato a las vacas y sus crías en los sistemas de producción – hasta los desechos que se generan al empaquetar esas leches.

Pensemos en cuántas lactancias deseadas no pudieron ser porque la madre no tuvo información, apoyo o medios para sostenerla, y en todo lo que se puede hacer por evitar que esto pase.

Y merece ser mencionado que amén de todo lo dicho, y de que estamos convencidas que la leche materna no tiene sustituto, también entendemos la lactancia como una elección que debe partir del deseo y libre voluntad de la mujer.

Desde Mama’s Gang Posadas defendemos la libertad sobre nuestros cuerpos, y por eso no aceptamos ningún tipo de mandato que nos impulse a obrar por obligación.

La lactancia debe ser respetada y apoyada por el entorno, deseada y elegida por la mujer, y sostenida por la díada mamá y bebé.

Por ello, reiteramos, sin perjuicio de reconocer los beneficios únicos de la leche de madre, aquellas mujeres maternantes que no deseen, no puedan, o por cualquier motivo, no den la teta, serán abrazadas, sostenidas y apoyadas 100% por este grupo.

Para finalizar queremos recordarles a todas las mujeres que dan la teta que AMAMANTAR ES UN DERECHO que nadie puede cercenar, que pueden dar la teta donde y cuando quieran, que merecen un entorno que las respete y apoye, que nadie puede decidir más que ustedes y sus bebés cuando destetar, que están ejerciendo un acto de amor inconmensurable y al mismo tiempo gratuitamente una tarea invaluable desde lo humano y también desde lo económico, que repercute en la salud pública y ambiental.

Las mujeres sostenemos la vida y muchas veces lejos de alivianarnos el camino la sociedad nos pone piedras en él, prejuicios que son piedras, abusos de autoridad que son piedras, violencia obstétrica que son piedras, falta de apoyo, mitos que son replicados como verdades, opiniones, profesionales desactualizados QUE SON PIEDRAS.

No vamos a desistir en la lucha por cambiar esto, y celebramos y celebraremos cada paso que nos lleve a la conquista de tal aspiración.

Que la Semana Mundial de la Lactancia Materna sirva para poner en su real dimensión y trascendencia EL VALOR SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICO de lo que hacemos al dar la teta.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna desde el Colectivo de Mama´s Gang Posadas se organizaran diferentes actividades que se llevarán a cabo a través de la plataforma Instagram @mamasgangposadas que serán abiertas y gratuitas.

Serán charlas con diferentes profesionales y a su vez al finalizar cada una se realizaran sorteos.

Mama´s Gang Posadas tiene como administradoras a las jóvenes madres: Nadia Gibaja, Melisa Wagner Neris y Anabella Itatí Cardozo.