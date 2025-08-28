Una mujer de Posadas pagó millones por un vehículo que resultó ser robado. La Policía advierte sobre estafas y da recomendaciones para no caer en engaños.

La estafa que comenzó en Facebook

Una compra de auto que parecía sencilla terminó en una pérdida millonaria. Una mujer de 39 años de Posadas acordó la compra de un Volkswagen Suran a través de Facebook. La transacción se realizó frente a un supermercado en Oberá, donde entregó seis millones de pesos y recibió la documentación del vehículo.

Pero lo que parecía un negocio seguro se transformó en una pesadilla: la documentación resultó falsa y el vehículo estaba registrado a nombre de otra persona. Al consultar, la Policía confirmó que el auto tenía pedido de secuestro vigente en Quilmes, Buenos Aires.

La intervención policial

Efectivos de la Comisaría Décimo Octava secuestraron el vehículo y notificaron a la Justicia. Además, la víctima fue citada por la División Cibercrimen para aportar información sobre la operación y el perfil utilizado en Facebook. La investigación sigue abierta para dar con los responsables de esta maniobra fraudulenta.

Cómo evitar estafas al comprar un auto por Internet

La Policía recomienda extremar precauciones y seguir estos pasos:

*No concretes compras en la vía pública ni en lugares improvisados.

*Verificá la documentación en el Registro del Automotor antes de entregar dinero. Consultá online si el rodado tiene pedido de secuestro o medidas judiciales.

*Desconfiá de precios muy bajos o de ofertas urgentes que presionan para cerrar rápido.

*Pedí asesoramiento profesional: escribano, gestor matriculado o la Policía antes de avanzar con el pago.

*Evita transferencias en efectivo sin respaldo contractual.

La prevención es la mejor defensa

Comprar un auto por redes sociales puede parecer cómodo y económico, pero un solo clic puede convertirse en una pérdida millonaria. Verificar, consultar y actuar con precaución es la única forma de protegerse de estafas que se vuelven cada vez más sofisticadas.