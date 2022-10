El Gobierno postergará por un mes la segmentación de tarifas con quita de subsidios al sector de mayores ingresos de la población y a todos los que no se hayan anotado en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), con excepción de quienes cuentan con el beneficio de la tarifa social, a cargo de las provincias.

Esto tendrá un costo fiscal en pesos equivalente a entre 85 y 100 millones de dólares para el mes de septiembre, según calcularon especialistas energéticos consultados por El Cronista.

En principio la medida aplicará para el servicio eléctrico, pero fuentes oficiales también analizaban replicarlo en el gas natural por red.

Y el motivo que esgrimen es que las distintas resoluciones de la Secretaría de Energía, del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) establecían aumentos retroactivos de las tarifas, que podrían fácilmente ser rechazados por la Justicia.

También reconocen que a muchas empresas les tardó «demasiado» la llegada de los padrones con la categoría de ingresos de cada usuario.

Pero además existe mucha preocupación en el Frente de Todos porque unos 5 millones de hogares -aproximadamente el 35% de la población- no se inscribieron para la segmentación y temen que buena parte de esos usuarios necesiten los subsidios, por lo que cuando lleguen las facturas en los próximos meses les sea imposible pagarlas y se detone una crisis política.

Aproximadamente un 40% de esos hogares no inscriptos podría ingresar a los subsidios, calculan en los despachos oficiales. Existen gestiones oficiales para ir a buscar activamente a esos usuarios, principalmente en el Gran Buenos Aires (bastión electoral del peronismo).

Cómo es el aumento de tarifas

La secretaria de Energía, Flavia Royón, envió el miércoles pasado una nota administrativa a la Compañía Administrativa del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) una instrucción para aplicar «de manera excepcional y por única vez» los precios estacionales de la energía vigentes desde junio para toda la demanda residencial, tras la última actualización.

Ahora resta que la dependencia oficial rectifique las resoluciones 627 y 629 y que el ENRE, en consecuencia, oficialice que los nuevos cuadros tarifarios recién se implementarán en octubre.

Esto es con un incremento cercano al 50% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde operan Edenor y Edesur. El porcentaje es mucho menor en el resto del país; el alza promedia los $ 800 por hogar de nivel 1.

El Gobierno correrá contra el tiempo porque en las próximas horas las distribuidoras empezaban a emitir sus facturas con las nuevas tarifas, para que los hogares paguen a fin de mes.

En declaraciones a AM 750, Royón señaló: «La segmentación tarifaria ya comenzó y se aplicará en octubre o noviembre según el período de facturación, si es mensual o bimestral. Se retirará el subsidio a quien no lo haya solicitado o a quien quede calificado como ‘ingresos altos’, la quita comenzará a aplicarse a partir del 1 de octubre».

Las tarifas 2023

«La línea del Gobierno es que la actualización de tarifas esté correlacionada con el coeficiente de variación salarial. Este criterio se mantendrá el año que viene. Es difícil estimar en dinero cuánto será el aumento tarifario. Lo que sí sabemos es que serán aumentos accesibles», completó la funcionaria en una entrevista con el programa Toma y Daca.

Con la segmentación de tarifas, el Ministerio de Economía buscaba un ahorro fiscal en subsidios de $ 50.000 millones en los últimos cuatro meses del año ($ 47.500 millones en luz y gas y otros $ 2500 millones en agua), además de otro de $ 500.000 millones en todo 2023, equivalentes a 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB), para cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Julián Rojo, director del Departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, calculó que «hoy se están gastando en promedio unos U$S 1100 millones por mes aproximadamente» y estimó que el costo de esta demora es cercano a los U$S 85 millones.

El economista Alejandro Einstoss, en tanto, estimó que «el ahorro 2022 era marginal, de U$S 600 millones; si no se corren los próximos escalones de aumento, podrían perderse algo así como U$S 100 millones, nada relevante». «Lo importante creo es que comienzan a verse los problemas del sistema que se quiere implantar. El padrón, la identificación de usuarios y los errores de exclusión son los problemas para los primeros meses de 2023», advirtió.

Fuente: Cronista