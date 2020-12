El sector agroindustrial representa en Misiones casi el 50 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Durante la pandemia, con el parate obligado de los otros sectores, fue más que nunca el motor de la economía provincial. En esta fase de la cuarentena, aún con un panorama incierto por delante, el agro encara el futuro con buenas perspectivas. “El sector agroalimentario misionero tiene una proyección de desarrollo enorme. Todo lo que se produce, se vende. Hubo un vuelco a la economía interna en los últimos meses. Hay que aprovechar eso para fomentar la inversión para la adquisición de tecnología y encarar la búsqueda de nuevos mercados”, dijo el ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala, en una entrevista con ENFOQUE.

Sobre el objetivo inmediato pospandémico, el funcionario ratificó que “el trabajo se focalizará en agregado de valor e industrialización”.

Oriozabala recordó que desde marzo han vivido meses frenéticos. “Lo que hicimos una vez decretada la cuarentena fue reunirnos con los subsecretarios y analizar el cuadro de situación. Lo primero que teníamos en la mesa era que el sector agropecuario estaba exceptuado. Y teníamos que adaptar ese trabajo a las restricciones que imponía el decreto presidencial”, evocó.

“Pensamos en que no había que caer en esa dicotomía de salud o producción. La idea era buscar el equilibrio. Entonces empezamos a diagramar por actividad cómo íbamos a trabajar. El sector de grupo de riesgo del Ministerio quedó en su casa, pero los demás técnicos salimos a acompañar el proceso. Decidimos ahí mismo abrir la cosecha de tabaco. Promovimos la continuidad de las actividades productivas, siendo muy cuidadosos con la cuestión de salud, con los protocolos”, comentó.

Apuntó el ministro que “el inicio de la cosecha de tabaco demandó un debate con los gremios, porque algunos decían que no había que abrir y nosotros sabíamos que venía dilatado el acopio. Para nosotros era ponerle plata al agricultor y dinamizar la economía, en lo local, en los municipios”.

“Establecimos la toma de temperatura en la boca de acopio, el distanciamiento y la presencia de un médico o de un enfermero. Es decir, fuimos muy cuidadosos y trabajamos también con el Ministerio de Trabajo”, completó.

En esa tarea en distintos frentes, “hicimos todo un trabajo vía correo electrónico de habilitaciones a la forestoindustria, buscándole la excepcionalidad. Acompañamos el inicio de la cosecha de yerba, el 3 de abril. Fue en el mismo marco: darle dinamismo al sector para sostener la economía. Había ya entonces una fuerte demanda de yerba mate”.

El funcionario destacó especialmente que “salimos a hacer inversiones desde el Estado para ampliar la producción de alimentos, por ejemplo en el sector hortícola, en el lechero, en el ganadero. Invertimos casi cinco millones de pesos en dos meses de trabajo a modo de aporte no reembolsable para los productores hortícolas, por ejemplo. Ese dinero fue para invernáculos y sistemas de riego. Asimismo, entregamos plantines. Todo esto porque se empezaba a ver faltante de algunos productos que venían de algunas provincias. En ningún momento hubo desabastecimiento, pero sí se notaban algunos faltantes”.

La expansión del coronavirus puso en primer plano al campo misionero, con sus fortalezas y debilidades. “Hay muchos sectores con potencial de desarrollo. Al yerbatero lo vimos, pero quedamos con el mismo nivel de años anteriores. Por eso ahí estamos acompañando fuerte para generar mayor volumen de producción para el 2021. En ese marco, venimos trabajando para buscar nuevos mercados. En este sentido, nos reunimos con la Cancillería”, precisó.

El repunte de la forestoindustria

“Hay muchos mercados, pero no tenemos cómo abastecer a todos. En el forestal tenemos un nivel de demanda altísimo que no podemos cubrir. En este caso, el sector pasó de estar parado a tener este nivel de demanda, que viene del exterior. Como se cerraron otros mercados, los compradores vinieron a la Argentina a buscar madera. Y en lo interno se empezó a activar con las obras privadas y las más chicas. Hay gente que no va a viajar y se abocó a la construcción, entonces invierte en ladrillos o en madera”, profundizó el ministro.

Dijo que “la forestoindustria venía muy mal y empezó a remontar. Las perspectivas para el sector son positivas y nosotros venimos diagramando tres líneas de crédito. Una con fondos nacionales, a través del programa de competitividad y sustentabilidad, destinada a equipamientos para aserraderos. Otra línea con el CFI, que tiene tres patas, una es de prefinanciación de exportaciones a tasa cero, justamente para la primera exportación. Otra de equipamiento también para aserraderos, que tiene el acompañamiento técnico y de cooperación de capacitación a la forestoindustria. Y otra línea que estamos trabajando con la provincia, a través del Banco Macro, con intervención del Ministerio de Producción, es un crédito a 18 meses, con una tasa del 9% anual, con aportes de Provincia, Nación y de la entidad bancaria”.

En cuarentena no paró la producción y tampoco una serie de obras encaradas por el Ministerio del Agro. Además “creemos que pronto saldrá una Ley de agregado de valor de yerba mate en la provincia, para molienda y envasado en origen”, anticipó.

Y remató con lo que se viene para otro sector tradicional de la producción misionera, el tealero: “Estamos con tres proyectos de agregación de valor. Es para el té líquido concentrado y desarrollo de la variedad gourmet para el consumo interno”.