Comienza una semana en la que predominará el buen tiempo. Se espera cielo despejado para este lunes por la mañana; algo de nubosidad en el sur y centro provincial por la tarde. Frío al amanecer, los vientos continuarán predominando del sur, las mínimas rondarán entre 4 °C y 6 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre 18 °C y 21 °C.
Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10 %. Probabilidad de nieblas y neblinas: alta.
Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 21 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 4 °C para San Pedro con sensación térmica de 2 °C.
Martes 12 de agosto
Tiempo estable y temperaturas máximas en ascenso. Continúa estable, favorecido por un sistema de alta presión que propiciará la circulación de vientos del norte y un ambiente más templado por la tarde. Amanece aún con frío y probabilidad de nieblas y neblinas, mínimas entre 6 °C y 8 °C. Las máximas alcanzarían entre 20 °C y 24 °C.
Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10
Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 24 °C para Puerto Iguazú, la mínima sería de 6 °C en San Vicente.
Miércoles 13 de agosto
Soleado, con algunas nubes por la tarde sobre zonas sur y centro. Se esperan mínimas al amanecer en la provincia oscilando entre 8 °C y 10 °C, con chances de neblinas en localidades ribereñas; por la tarde, con la influencia de vientos del noreste, las máximas estarían entre 22 °C y 25°C. Se mantendrán las condiciones de estabilidad atmosférica, los días con sol y temperaturas agradables hasta el fin de semana.
Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de precipitación: 0/10
Temperaturas: máxima en la provincia estimada en 25 °C para Montecarlo, la mínima sería de 8 °C en Eldorado.
Fuente: Alerta Temprana
