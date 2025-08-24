El Plan Provincial de Manejo del Fuego dependiente de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, junto a la Asociación Civil del templo budista Wat Lao Rattanarangsyaram Keosawang, llevó adelante una charla informativa en el marco de las acciones de prevención y concientización.

La actividad, encabezada por el subsecretario Lucas Russo, contó con la participación de moradores de la zona y visitantes que habitualmente concurren al complejo religioso, especialmente durante los fines de semana.

Durante el encuentro se abordaron medidas precautorias a implementar dentro del predio, además de la importancia de contar con herramientas y equipamiento básico que permitan un accionar rápido ante un foco de incendio. Finalmente, se recordó a los asistentes la importancia de dar aviso inmediato al 911 ante cualquier situación de incendio, a fin de activar la intervención correspondiente en el menor tiempo posible.