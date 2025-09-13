Este jueves 14, en la localidad de San Vicente, se llevó a cabo la segunda reunión del Comité de la Cuenca Forestal Yabotí, con el propósito de definir el plan de trabajo y los lineamientos necesarios para acceder a los fondos del Programa de Pago por Resultados REDD+.

Durante el encuentro se presentaron los ejes de trabajo, entre ellos el diagnóstico socioambiental de la Cuenca Forestal Yabotí, que servirá como base para la propuesta de inversión. Asimismo, se avanzó en la definición del cronograma de actividades posteriores con el fin de completar el plan de inversión de la cuenca.

La Cuenca Yabotí integra el Programa REDD+ en Argentina, iniciativa financiada por el Fondo Verde del Clima a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), una de las agencias acreditadas para su ejecución. El país obtuvo 82 millones de dólares como reconocimiento por los avances en la reducción de la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero, de los cuales 1,5 millones serán destinados específicamente a la Cuenca Yabotí.

Este fondo beneficiará a los distintos actores que integran el territorio: obrajeros, aserraderos, propietarios de bosques, instituciones públicas, privadas y educativas, en un esquema de corresponsabilidad para la conservación y manejo sostenible de los recursos.

Del encuentro participaron el ministro de Ecología de Misiones, Arq. Martín Recamán; el director general de Bosques Nativos, Ing. Milton Morán; el asesor del Ministerio de Ecología y coordinador del Programa de Créditos de Carbono, Dr. Augusto Abdulhadi; la representante de Cuencas de la Dirección Nacional de Bosques, Paola Marozzi; junto a referentes de los sectores productivos, comunitarios e institucionales que conforman el Comité.