El ciclo denominado ‘Semana de la Danza’, organizado en conjunto por el Ballet Oficial del Parque del Conocimiento y el Ballet Folklórico, finalizó el sábado pasado en el Teatro Lírico de Posadas en el marco del Día Internacional de la Danza que se celebra cada 29 de abril.

Desde esta edición de la Semana de la Danza, el Parque del Conocimiento instauró la presencia anual de los ‘Premios Hacedores’ en reconocimiento a aquellos que construyen danza en su tarea formadora de todos los días haciendo de ella la vida entera, transmitiendo conceptos, disciplina, respeto y mucho amor porque se trasforma en esos niños y niñas, adolescentes y adultos, en una forma de vivir que se refleja en sus valores y en una manera de ver la vida misma.

El premio Hacedores es una reflexión al compromiso de dar espacios en la provincia de Misiones a los valores de la danza en su generación de tiempo, otorgando este premio a la trayectoria y al contemporáneo. En esta primera edición recibieron las estatuillas Miriam Pritz Nilson, de Oberá, Máximo Müller, de Puerto Rico, pero desarrolló su carrera en Posadas, a la trayectoria, y Luz Marisa Ramírez, de Eldorado, y Matías Utgren, de Oberá, en el rubro contemporáneo.

La primera en recibir su estatuilla fue Pritz Nilson, quien desarrolló más de 40 años de carrera como profesora de danzas clásicas, españolas y folklóricas en Oberá, la maestra agradeció a la maestra Laura de Aira por haberla impulsado a crear su institución y a todos los que la acompañaron durante sus años de carrera, especialmente a los alumnos y sus padres.

Luego fue el turno de Müller, quien tras su desempeño relacionado en forma directa con la danza como profesor integra el equipo de diseño de vestuario, escenografía y maquillaje del Ballet Oficial del Parque del Conocimiento. Visiblemente emocionado, Müller relató cómo fueron sus comienzos en la danza en su Puerto Rico natal para luego agradecer a las autoridades y «un agradecimiento en especial al público, porque si el público no disfruta o no aplaude esto no sale, así que muchísimas gracias a todos», dijo.

En el rubro contemporáneo, la primera en llevarse su estatuilla fue Luz Marisa Ramírez, quien dirige el Centro Integral de Danzas en Eldorado. Luego de agradecer a los maestros De Aira y Marinoni, y a las autoridades por la distinción Ramírez pidió mayor compromiso porque en el interior todo se genera por la autogestión que es la que moviliza el mundo de la danza. Además, mencionó a otras como ella que motorizan la disciplina en Puerto Piray, Apóstoles o Capioví, para las que pidió un aplauso.

El último en recibir su estatuilla también en el rubro contemporáneo fue Matías Utgren de Oberá, quien es docente de danzas folklóricas, y abogó porque se siga priorizando la capacitación de docentes que formen profesionales de la danza en toda la provincia.

Las estatuillas fueron entregadas por la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto, la directora general del Ballet Oficial del Parque del Conocimiento Laura de Aira, y el director del Ballet Folklórico, Luis Marinoni.

«Queremos agradecer al Gobierno de Misiones que es el único sostenedor de los recursos humanos y de la infraestructura del Parque del Conocimiento, este lugar no tiene sponsor privados, es el Gobierno quien sostiene los espacios, paga nuestros salarios y nosotros lo que hacemos con este tipo de espectáculos es devolver con toda responsabilidad, con toda pasión y con todo talento eso que se nos demanda que es la generación de productos científicos, artísticos y culturales de calidad. Claro que todavía falta mucho, pero hemos dado muchos pasos, este lugar es uno de esos y por supuesto nuestro compromiso como Gobierno de seguir trabajando por todo aquello que falta», dijo la presidenta del Parque del Conocimiento al finalizar la entrega de las estatuillas.

Las áreas del Ballet Oficial y el Ballet Folklórico del Parque inauguraron así el ciclo denominado Semana de la Danza, que se realizará todos los años en abril, mes en el que el 29 se celebra el Día Internacional de la Danza, con el objetivo de dar valor a los artistas de toda la provincia. En esta primera edición se realizó entre el 26 y el 30 y pasaron por el escenario del Teatro Lírico 16 elencos, que emocionaron al público con sus distintas representaciones.