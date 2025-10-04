La Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca de la Cámara de Representantes llevó a cabo la segunda audiencia pública del año para considerar las propuestas elevadas por el Poder Ejecutivo con el fin de cubrir vacantes en el Poder Judicial de la Provincia.

El procedimiento se desarrolló en cumplimiento del artículo 116 de la Constitución Provincial y del artículo 70 bis del Reglamento de la Cámara, que establecen la instancia de audiencia pública como requisito previo a la emisión de los acuerdos legislativos.

En esta oportunidad, se trataron las candidaturas de Martín Alejandro Rau, propuesto para juez del Tribunal Penal 2 de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Posadas; Héctor Mariano Viola Dalmau, para juez de Paz Titular Letrado de Segunda Categoría en la localidad de Santa Ana; y David Ezequiel Augusto Milicich, para juez del Tribunal Penal 1 de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Oberá.

Durante el desarrollo de la audiencia, se dio lectura a los antecedentes de cada postulante, se informó la inexistencia de impugnaciones ciudadanas y se habilitó la instancia de exposición sobre sus planes de gestión.

Finalmente, la comisión emitió dictámenes favorables aconsejando prestar acuerdo legislativo para las tres designaciones propuestas, al considerar que los postulantes reúnen los requisitos constitucionales e idoneidad para desempeñar las funciones correspondientes. Con estos dictámenes, la Cámara de Representantes queda en condiciones de tratar el tema en sesión y otorgar, en su caso, el acuerdo legislativo requerido.