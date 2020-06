Durante todos los lunes del mes próximo, gerentes y líderes de todo el NEA podrán participar de la primera capacitación virtual que se realizará exclusivamente para los altos mandos de las organizaciones, en el marco de la nueva normalidad global pos pandemia.

Contará con la disertación de uno de los entrenadores más destacados de las Tres Fronteras en materia de estrategia empresarial: Ariel Villar, director de la Consultora Íconos en Ciudad del Este que brinda asesoría a empresas y organizaciones de Brasil, Argentina y Paraguay. Es además uno de entrenadores regionales de Dale Carnegie Training International (uno de los centros de entrenamiento empresarial más importantes del mundo con presencia en 90 países).

La capacitación está organizada por la Agencia Pensar y tendrá el formato de entrenamiento virtual por medio de la plataforma Zoom, lo que significa que cada participante podrá capacitarse desde su casa u oficina, con una computadora o un celular.

Será todos los lunes de julio, a las 20 horas. La modalidad permitirá que durante el desarrollo se puedan realizar preguntas, y los que quieran profundizar algún concepto, podrán quedarse luego de finalizada la clase.

Nueva Normalidad

La Nueva Normalidad empezó a organizarse y con ella las empresas y organizaciones. Ya nada será como era, lo que conocíamos como normalidad ha cambiado y los que no cambian adoptando las nuevas herramientas para el futuro, están destinados a fracasar.

Se habla de lo nuevo “normal”, sin saber aún de qué se trata a ciencia cierta, pero sí sabemos que será volátil, cambiante, ambiguo e incierto, lo que pinta un escenario con gran incertidumbre para el que hay que capacitarse.

Esta capacitación bajo la modalidad de “Entrenamiento Virtual”, aportará a los líderes y gerentes las competencias indispensables para dirigir con éxito sus equipos, los distintos procesos, proyectos y desafíos que se presenten en el nuevo escenario mundial.

Las inscripciones son por medio de la plataforma Compras Misiones, ingresando a www.comprasmisiones.com.ar.

Ficha Técnica

Competencias Gerenciales para la Nueva Normalidad

Organiza: Agencia Pensar

Fecha: todos los lunes del mes de julio de 2020.

Hora: de 20 a 21 horas.

Moderador: Sergio López

Instructor: Ariel Villar

Plataforma Zoom

Inversión: $4.000

Sobre la Agencia PENSAR

La Agencia Pensar se desarrolla en el campo del liderazgo, la estrategia y la comunicación. Con asiento en la ciudad de Posadas, su especialidad es ayudar a empresas y organizaciones a lograr sus objetivos.

Sobre Sergio López

Siendo uno de los Fundadores de Agencia Pensar, cuenta con más de 20 años de experiencia en la comunicación. Es asesor de empresas y organizaciones en comunicación estratégica.

Sobre Ariel Villar

ARIEL VILLAR SALAZAR es presidente de ICONOS S.A. – Negocios Inteligentes –, desarrolla la franquicia de Dale Carnegie Training para los departamentos de Alto Paraná (Ciudad del Este) y para el departamento de Itapúa (Encarnación), Paraguay.

Es Director Ejecutivo de MPO – My Place Office – franquicia de Coworking y Oficinas Virtuales para Paraguay, Argentina y Uruguay. También es socio de Iconos BR desarrollo de negocios, para Paraguay y Brasil.

Es consultor de empresas en el área estratégica, con el método BSC. Asesor del Gobierno de Alto Paraná en las áreas de Industria, Comercio, Turismo y Relaciones Exteriores.

Es TRAINER certificado por DALE CARNEGIE UNIVERSITY de Estados Unidos a nivel mundial de los siguientes programas: Management of Life, Leadership Advantage, Strategic Presentations Workshop, Sales Advantage, Personal Deveploment Course, Leadership Training for Managers, Dale Carnegie Course, Train of Trainers, Negotiation, Estrategic Planing, entre otros de la organización Dale Carnegie Training.

Como Trainer ha realizado entrenamientos en los siguientes países: Paraguay, Argentina, Uruguay, Mexico y Brasil.

