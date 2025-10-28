La sesión se realizará el 14 de noviembre en el recinto del HCD. Se trata de un espacio que promoverá la equidad y la participación ciudadana.

La octava edición del Parlamento de Personas con Discapacidad del Honorable Concejo Deliberante tendrá lugar el 14 de noviembre. Cumpliendo con lo establecido en la Ordenanza XII N° 67, se presentaron a los integrantes.

A través de este espacio de debate y presentación de proyectos, los participantes se convertirán en ediles por un día. A continuación se detalla quiénes formarán parte de esta edición:

Banca concejal: Jair Dib.

Parlamentario titular: Claudio Oscar Ramírez.

Banca concejal: Judith Salom.

Parlamentario titular: Maximiliano Alejandro Colombo.

Banca concejal: Laura Traid.

Parlamentario titular: Daiana Itatí Machado.

Banca concejal: Pablo Velázquez.

Parlamentario titular: Guillermo Joaquín Macaya.

Banca concejal: Luciana Scromeda.

Parlamentario titular: Rosa Totel.

Banca concejal: Malena Mazal.

Parlamentario titular: Carlos Ramón Sánchez.

Banca concejal: Santiago Koch

Parlamentario titular: Edgar Ariel Bogado.

Banca concejal: Valeria Gómez de Oliveira.

Parlamentario titular: Gerardo Federico Gambini.

Banca concejal: Pablo Argañaraz.

Parlamentario titular: Sergio Daniel Almeida.

Banca concejal: Horacio Martínez.

Parlamentario titular: Susana Esther Debat.

Banca concejal: Samira Almirón.

Parlamentario titular: Carlos Alberto Engelmann.

Banca concejal: María Eva Giménez.

Parlamentario titular: Victoria Soles.

Banca concejal: Héctor Cardozo.

Parlamentario titular: Lucas Fabialdo.

Banca concejal: Dardo Romero.

Parlamentario titular: Leandro De Oliveira.

Banca Defensor del Pueblo: Juan Matías Paonessa.

Parlamentario titular: Lucas Ariel Kunaschik.

Banca Secretario: Gustavo Turkienicz.

Parlamentario titular: Zegray Cecilia Barbita.

Banca Prosecretario Legislativo: Ezequiel Quiróz.

Parlamentario titular: Diana Tamis.

Banca Prosecretaria Administrativa: Mariel Di Fiore.

Parlamentario titular: Silvana Leopoldino

Bajo el lema “Capacidades que transforman” esta iniciativa permite a las personas con discapacidad participar directamente en la definición de políticas y proyectos que los afectan. Se ocuparán 18 bancas disponibles, que incluyen representantes de la Defensoría del Pueblo, Secretario y Prosecretarios. Quienes participarán en talleres de capacitación y en sesiones del Concejo Deliberante.

Esta octava edición del Parlamento busca derribar esas barreras invisibles que impiden la plena integración de las personas con discapacidad. Y se presenta como una oportunidad más para avanzar hacia una Posadas más inclusiva y accesible, escuchando y trabajando en conjunto con aquellos que mejor entienden las dificultades que enfrentan día a día.