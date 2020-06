Graciela, «Coca», pobladora del edificio 59 de la Chacra 32-33, denunció hace unos días problemas de filtraciones de agua desde el departamento superior, situación que generó conflicto con su vecina que no permitía el acceso a su departamento para verificar y si es necesario reparar la pérdida, además sostiene que ella no tiene problema y que no cree que sea desde su vivienda.

La afectada, después de buscar ayuda en varios organismos, logró elevar la denuncia a la Defensoría del Pueblo, donde se dio inicio a un expediente la que fue remitida también a la Secretaría de Resolución de conflictos (Acceso a la justicia), desde donde libraron un oficio a las partes para llevar adelante una conciliación a fin de evitar la judicialización del problema.

Como parte del proceso, en forma conjunta, con la lic. Laura Mir de la Dirección de Adultos Mayores, la directora de Educación Inclusiva de la Municipalidad y la coordinadora de la Defensoría del Pueblo, CPN Patricia Figueredo, visitaron y realizaron la constatación del problema en cuestión.

Coca , de 69 años y discapacitada motriz, hace un tiempo sufre de filtraciones que afecta la mitad de su vivienda, agua que ingresa por el techo y chorrea por las paredes, que provienen de la vivienda superior.

«Su reclamo encontró eco. Desde la Defensoría del Pueblo en conjunto con la Secretaría de Acceso a la Justicia, la Municipalidad de Posadas y si es necesario se convocará a otros organismos, buscaremos la mejor solución, hoy se pudo constatar con un plomero de confianza de Coca el daño en el departamento superior que afecta su vivienda, paso fundamental para la solución del conflicto. A partir de ahora hay dos cuestiones a conciliar en la audiencia, los gastos y el tiempo que demanda la reparación, lo que seguramente tendremos que definir el martes en la convocatoria a conciliación”, sostuvo el Defensor.