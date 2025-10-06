El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, usó las redes sociales para darle la bienvenida al ministro de Economía, Luis Caputo, y a su comitiva, durante su primer encuentro celebrado en Washington. El funcionario de Trump, adelantó que durante su estadía, «continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina».

«Me complace dar la bienvenida @LuisCaputoAR y a la delegación argentina a la @USTreasury. Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las fuertes políticas de Argentina», escribió en «X», Bessent, que acompañó el texto con una imagen de ambos funcionarios estrechando sus manos con las banderas alegóricas detrás.

La comitiva argentina – liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo – aterrizó el sábado en Estados Unidos para cerrar los detalles del auxilio del Tesoro de EEUU.

La reunión entre los equipos técnicos se suma a la invitación que extendió el gobierno de Donald Trump al presidente Javier Milei para que visite la Casa Blanca y deja abierta la posibilidad de que la ayuda financiera llegue antes del 27 de octubre, primer lunes pos elecciones legislativas.

Junto a Caputo se encuentra el presidente del BCRA, Santiago Bausili; el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Cabe resaltar que el viernes la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, había mantenido una conversación con Bessent, y aseguró que la ayuda económica para el país podría incluir Derechos Especiales de Giro.

Fuente: Ámbito