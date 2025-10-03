En Santa Ana, la intendenta Mabel Pezoa se reunió este mediodía con la familia del niño Erik Bogado, fallecido recientemente, para brindar información oficial y acompañamiento ante la circulación de versiones falsas sobre lo sucedido. Al encuentro asistieron los padres, Tatiana Bogado y Alberto Márquez, las abuelas materna y paterna, Mariela Rolón y Blanca Lonh, y las hermanas por parte del padre, María y Ramona Márquez.

Durante la reunión, la intendenta, acompañada por el jefe de la Comisaría local, subcomisario Lucas Meza, informó los datos aportados por el Ministerio de Salud Pública y el Juzgado de Instrucción Nº7. Se confirmó que el niño no fue víctima de abuso ni presentó signos de agresión física o sexual, y se desestimó cualquier acusación contra el padrastro. Aunque las causas del fallecimiento siguen bajo investigación, la hipótesis de abuso quedó completamente descartada.

En un clima de profundo dolor, los familiares repudiaron la manipulación política de la tragedia, responsabilizando a agitadores sociales vinculados al exintendente y a concejales de su entorno. Denunciaron que fueron presionados para reaccionar violentamente contra el hospital y la Municipalidad. Entre los señalados, mencionaron a Pepe Galeano, Mari Recalde, Cecilia y Valeria Mieres, Saúl Figueroa, y a la concejal Otilia Alderete, quien intentó hacerlos firmar documentos en medio del tumulto, generando desconfianza adicional.

La familia agradeció al Hospital Nivel I de Santa Ana por la atención recibida y al área de Calidad de Vida de la Municipalidad, que los acompañó desde el primer momento. La madre, Tatiana Bogado, expresó: “La Municipalidad y el sistema de salud siempre estuvieron con nosotros. Desde que uno de mis hijos, de 2 años, fue detectado con un problema renal, el acompañamiento ha sido constante”. Por su parte, la abuela materna, Mariela Rolón, agregó: “Nos alivia enormemente saber que nuestro bebé no sufrió abuso. Sobre nuestro dolor, se había abierto otra herida con dichos malintencionados”.

Finalmente, la intendenta Mabel Pezoa reafirmó su compromiso con la familia y destacó que los hechos de violencia y manipulación política no contribuyen a la paz social ni a los valores de respeto y solidaridad que deben primar en la comunidad.