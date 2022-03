¿Volvió Sandra?. Este nombre en la política misionera es -tanto para hombres y como para mujeres- más que conocido. Sandra Giménez (54), fue la segunda vicegobernadora de la historia en la provincia (2007-2011), pero ese cargo no fue lo único que la encumbró como referente de muchas mujeres en la arena de la política.

Sandra Giménez volvió este 8M al contacto con mujeres militantes y políticas de toda la provincia. Su presencia no pasó para nada inadvertida, de hecho, fue una de las situaciones más destacadas en el evento organizado por la coordinadora de la Red de Mujeres de la Concordia de la Renovación, Viviana Rovira, que se realizó el martes 8 de marzo en el Parque Temático de la Cruz de Santa Ana.

Sandra Giménez es la mujer que supo dejar su marca siempre por la larga lista de lugares que ocupó. Fue Vicegobernadora, Senadora Nacional, Diputada Provincial, entre otros cargos que desempeñó dentro del ámbito de la Salud. De 2011 a 2017 fue senadora por Misiones, evidenciando luego un notable retiro de la política, al menos a los ojos del sector. Fue parte de las mujeres que iniciaron el proyecto del Frente Renovador de la Concordia en Misiones, junto a Carlos Rovira y Maurice Closs en 2003.

Este 8M fue recibida con aplausos y abrazos. Todas buscaban la selfie. Encendió una mística política, esa mística que sin dudas la llevó a ser una indiscutible referente política en Misiones. Invitada por Viviana Rovira, Sandra brindó un discurso a las presentes y las alentó a ir por más, a conseguir más espacios.

En una charla con ENFOQUE la dirigente habló sobre las mujeres y su rol en la política, qué le genera ese contacto con la militancia y su futuro político.

Volviendo al contacto con las militantes de toda la provincia, ¿esperaba este recibimiento?

La verdad que no, me emocionaron mucho porque siento el amor y yo siento amor por mis compañeras, por la Renovación, por el trabajo. Hoy volví al 8M y es como que salí de la cueva después de la pandemia, y recibir esa demostración de afecto de mis compañeras me llena de gratitud y me hace sentir que algunas cosas hemos hecho bien en esta vida.

¿Cómo ve el rol de las mujeres de tu espacio, las que ocupan diferentes lugares y militantes?

Creo que la palabra que las define es responsabilidad. Todas las misioneras hemos evolucionado. En el 2003, en los inicios de la Renovación, las mujeres éramos registradas por ser mujeres tratadas en la República Argentina, porque vendíamos hijos de manera ilegal, por el índice de mortalidad infantil, de mortalidad materna y no podíamos poner en la palestra todo lo otro que somos: trabajadoras de la tierra, madraza, amigas, emprendedoras. Sin embargo, eso no salía. Nos propusimos cambiar el eje y llevarlo a la práctica con políticas públicas y muchas se transformaron en leyes, en realidades.

En ese camino, hoy nuestro gabinete provincial, como en estos casi 20 años de Renovación que cumpliremos en 2023, nos encuentra en un sistema de construcción de igualdad permanente y de empoderamiento de acuerdo a las capacidades y habilidades que tiene cada una y todo el resto acompañamos, damos ideas, contribuimos en soluciones. Todas las compañeras que ocupan espacios de poder van a la par del Gobernador, a la par del Vicegobernador, construyendo y eso es un modus vivendi de la Renovación: todos al servicio y cerca de la gente.

Las compañeras que ocupan espacios de poder hoy ocupan el cargo con compromiso.

¿Cómo se encontrás políticamente hablando. Tiene aún metas por cumplir dentro de la política?

El servicio es lo que me mueve. Soy parte de un movimiento político que tiene un modo de selección para los espacios que se ocupen, es un mecanismo que he acompañado y defendido y con ese sistema hemos tenido muchos logros, porque Misiones está de pie, está fuerte, sana y progresando.

Es un proceso donde fui honrada con los máximos cargos que puede aspirar cualquier ciudadano esta provincia. Recibí todas las bendiciones y toda la confianza de mis compañeros y compañeras de conducción y militancia. Por eso, lo que me llena siempre es la gratitud de haber sido útil a mi movimiento y a los misioneros y misioneras. Creo que esta sensación hace que hoy no necesite ningún tipo de espacio, de cargo para hacer lo que tenga que hacer, desde el lugar que me toque, hoy en el Centro de Salud Nº 8 como pediatra y ofreciendo lo mejor a la población. A mis compañeros le ofrezco la mejor militancia que pueda hacer y la convicción de que el único lugar posible de realizarse políticamente en esta provincia, para que se defienda los intereses de los misioneros, es la Renovación.

Me ofrecieron muchas veces ser candidata a gobernadora, y no me veo fuera de la Renovación nunca, porque es lo que ayudé a construir, a fundar, es lo que sostuvimos con Maurice (Closs) cuando fuimos candidatos a gobernador y vice en el 2007. Salimos a llevar nuestra propuesta y Misiones nos eligió a nosotros.

Considerando su indiscutible experiencia política, ¿qué le diría a la nueva generación de mujeres que está ocupando espacios de poder en la Renovación, sobre cuál sería la clave para llegar al ciudadano?

Primero la humildad. No subirse al caballo de ningún tipo. Nadie sabe cual es el tiempo que vamos a poder tener la responsabilidad de la vida de un millón y medio de personas.

Darle lo mejor significa aprovechar el tiempo de hoy. Hoy hay que resolver los problemas, no dejarlos para mañana. Nosotros venimos para hacer feliz a los misioneros. Creo que ahí está el tema, disfrutar del trabajo, desde el lugar que sea que nos toque y respetando la diferencia, sabiendo que somos ave de paso.

Creo que la política nació para resolver los problemas de la sociedad en la que vivimos y los que ocupamos cargos públicos tenemos la obligación de resolver los problemas, no de encontrarle causas. Y como me dijo el ingeniero Carlos Rovira en los inicios de la Renovación, cuando vayas a tomar decisiones por el pueblo de Misiones, pensá siempre en los que más necesiten, nunca te vas a equivocar.