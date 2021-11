Elida Borovski, la nueva ganadora del Iplyc Desafío Confort, afirmó que el dinero del premio será utilizado para realizar arreglos de su casa en el barrio Pindapoy del municipio de San José.

“Me siento muy agradecida. En primer lugar, a Dios, porque él hace posible todas las cosas, y ve la necesidad de cada uno”, expresó la ama de casa.

Aseguró que el premio “me viene muy bien. No tenía licuadora, ni procesadora, tampoco jarra eléctrica. Además, hice un curso de cocina, me gusta mucho, y estos electrodomésticos me vienen re bien”.

“No me esperaba salir sorteada. Cuando me enteré, dudé un poco porque nunca había ganado un premio”, añadió Borovski, a quien su hija la inscribió hace unos cuatro años.

Sobre el premio económico de $ 50 mil, Elida sostuvo que “me sirven para hacer algunos arreglos en la casa en estos tiempos tan difíciles”. Y añadió: “Siempre estuve dedicada a mi casa y a mis hijos, además de vender productos para ayudar a la economía del hogar. También me dedico a las plantas”.

Agradeció al Iplyc porque “ve las necesidades de las personas, que trabaja por la gente. A las mujeres, le dijo que se animen, que se inscriban, porque van a poder recibir cosas como las que estoy recibiendo. Es algo que no me esperaba y me vienen re bien”.