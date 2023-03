José Ramón tiene 41 años y es hijo de pioneros de San Antonio. Por segunda vez será candidato a intendente de la localidad fronteriza con el Brasil. Asegura que tiene ideas para enmendar «problemas estructurales que aquejan al pueblo y que es hora de darles solución».

El deporte para alejar a los jóvenes de la droga, el fortalecimiento de la producción, la reparación de los caminos rurales y la ampliación de la oferta académica son sus principales propuestas.

«Mis padres fundaron el paraje Campo Alegre, donaron predios para la escuela y la capilla. Son gente trabajadora», apuntó el postulante del Frente Renovador, para quien «la demanda del municipio es muy grande. Desde los 12 años vengo escuchando los mismos problemas: caminos, agro, salud».

«Hace 41 años mi mamá cruzó a caballo a Brasil. Allí consiguió un transporte y volvió a ingresar a la localidad. Se internó en el centro de salud y ahí nací. Hoy no tenemos esa fortaleza. En San Antonio no hay partos ni cirugías. Considero que es el intendente tiene que generar las condiciones para que haya una prestación de salud de calidad, para que los profesionales se queden en el pueblo. Eso hoy no pasa», comentó en una charla con ENFOQUE Misiones.

Para Ramón, «el arreglo de los caminos es un tema irresuelto. Pretendo firmar un convenio con Vialidad, aprovechando y priorizando los recursos del Estado».

Sostiene además que «la malla de contención social es muy endeble. Hay jóvenes que se están tratando de sus adicciones en Brasil. Son de familias que pueden pagar ese tratamiento de un año. Pero ¿qué pasa con el que no puede abonar?».

Propuso «la cultura y el deporte para alejar a los chicos de la droga. Queremos crear un Centro de Educación Física. Contamos con profesionales egresados que son de la localidad. La idea es que los chicos hagan fútbol, vóley, básquet, atletismo. Y que contemos un polideportivo para ello».

El candidato aseguró que en San Antonio «no hay una política agraria desde el municipio. No existe el acompañamiento. Es una cuestión necesaria. Para evitar el desarraigo rural debemos acompañar a los productores y a sus hijos. Hay unidades productivas que todavía no tienen luz. Tenemos que darles a quienes producen todas las condiciones para que puedan desempeñar sus actividades».

Dijo que hay egresados de tecnicaturas ligadas con el agro que están colaborando con su equipo para la elaboración de proyectos y planes. Reconoció que la preocupación de los productores pasa por el estado de los caminos y por la falta de agua. «Dentro de poco tiempo no vamos a tener cómo producir. La sequía ha sido muy dañina. Hay que acompañarlos, ocupándose de la recuperación de vertientes, por ejemplo», indicó.

Mencionó «el comercio en la localidad depende de los empleados públicos y hoy de los reales que ingresan desde el Brasil. Por eso, propongo que en vez de 12 horas diarias, la aduana esté abierta 24hs, así se amplía el tránsito de personas y los locales gastronómicos de San Antonio pueden recibir a los clientes brasileños».

Ramón quiere darles un rol protagónico a las mujeres en su eventual gestión. El primer lugar de la lista de concejales de su lista lo ocupa María Elena Lambrecht. También propone la municipalización de Piñalito Norte.

Por último, volvió sobre el tema de los jóvenes. «Hay que volver a impulsar las carreras terciarias, incentivarlos a que estudien. Pienso becar a los mejores promedios para que estudien profesiones que faltan, como medicina. Entonces pueden regresar al pueblo y ejercer», detalló.

Asimismo, llamó a trabajar en conjunto con escuelas, iglesias, clubes y demás instituciones para escuchar a los jóvenes en espacios de debate y participación.