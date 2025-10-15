Con más de 6.200 cirugías realizadas en ocho años, el Banco Provincial de Prótesis del Parque de la Salud se consolida como un ejemplo de gestión eficiente, equidad y compromiso humano en el sistema público de salud misionero.

En Misiones, la salud pública no se mide solo en estadísticas, sino en historias de personas que recuperan su movilidad, su independencia y su calidad de vida. En ese camino, el Banco Provincial de Prótesis, Materiales Ortopédicos y Osteosíntesis, que funciona dentro del Parque de la Salud, se ha convertido en un engranaje esencial del sistema sanitario provincial.

Desde su creación, en 2017, el Banco trabaja en sinergia con hospitales de toda la provincia, garantizando una atención oportuna y equitativa para quienes necesitan elementos ortopédicos o materiales quirúrgicos.

“El sistema permite proveer materiales en un tiempo no mayor a cuatro o cinco días, en cualquier punto de Misiones”, explicó el Dr. Raúl Carabajal, traumatólogo y médico auditor del Banco. “Eso significa que un paciente de San Vicente o Puerto Iguazú recibe la misma respuesta que uno de Posadas: rápida, segura y de calidad”.

Un trabajo que llega a cada rincón de Misiones

La red del Banco de Prótesis abarca a hospitales de Puerto Iguazú, Eldorado, San Vicente, Oberá, Alem y Puerto Rico, además de los efectores del Parque de la Salud, como el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga”, el Favaloro, Fátima y el Hospital de Pediatría.

Detrás de cada cirugía hay un trabajo logístico y humano que pocas veces se ve: móviles que parten de madrugada desde Posadas, cajas estériles perfectamente acondicionadas y técnicos que acompañan los materiales hasta el quirófano.

“Nuestro equipo viaja junto con el material, asegurando que cada cirugía se realice sin demoras y con la máxima seguridad”, destacó Carabajal.

Más de 6.200 cirugías y un equipo en constante formación

En estos ocho años de funcionamiento, el Banco ha acompañado 6.215 cirugías, con un promedio de 777 intervenciones por año y 731 ya realizadas hasta septiembre de 2025.

La Farmacéutica Marta Centeno, Directora Técnica del Banco, valoró el trabajo sostenido del equipo:

“Son ocho técnicos especializados, comprometidos con cada paciente. Están en permanente formación, y eso se traduce en calidad, seguridad y confianza”.