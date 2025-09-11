La provincia consolida su red de atención para quienes quieren dejar de fumar, promoviendo hábitos saludables y espacios libres de humo.

Misiones continúa avanzando en la promoción de la salud pública con la inauguración de un nuevo consultorio de cesación tabáquica en el Hospital Nivel II “Dr. Justo José Pereyra” de Aristóbulo del Valle. Con este nuevo espacio, la provincia ya cuenta con 29 consultorios distribuidos estratégicamente a lo largo de todo su territorio, ofreciendo acompañamiento integral a quienes desean dejar el tabaco.

Desde 2018, el Programa de Control de Tabaco del Ministerio de Salud Pública de Misiones trabaja en la creación de estos espacios, con un equipo multidisciplinario capacitado en el abordaje integral del tabaquismo. Cada tratamiento tiene una duración de 8 semanas y se complementa con la entrega gratuita de parches de nicotina y el seguimiento constante del personal de salud.

Además, el programa colabora con los municipios para implementar espacios libres de humo y reforzar el cumplimiento de la Ley Provincial XVII-94 y la Ley Nacional N° 26.687, buscando proteger la salud de toda la comunidad de los daños del tabaco.

Los 29 consultorios de la red de cesación tabáquica en Misiones son:

Hospital Nivel I de San Pedro Hospital Ramón Gardes (Eldorado) Hospital Nivel I Puerto Esperanza CIC de San Vicente Hospital San Vicente Hospital Nivel I de Campo Grande Hospital de Alba Posse Hospital de 2 de Mayo Hospital Ruiz de Montoya Hospital de Oberá CAPS Tres Esquinas Oberá Hospital de Panambí Hospital Nivel I Capioví Hospital Nivel II Apóstoles Concepción de la Sierra Hospital Nivel I Candelaria Hospital Nivel II Nuestra Señora de Fátima Hospital Madariaga CAPS 2 de Abril (Municipal Posadas) CAPS Miguel Lanús (Municipal Posadas) Policonsultorio Externo Zona Capital Monoclínico Manantial CAPS Nº 32 Itaembé Miní CAPS Nº 5 Yacyretá CAPS Nº 23 Nueva Esperanza Hospital de Puerto Iguazú Hospital Itaembé Guazú Hospital SAMIC de Leandro N. Alem Hospital Nivel II “Dr. Justo José Pereyra” (Aristóbulo del Valle)

En la apertura del nuevo consultorio estuvieron presentes Guillermo Rolón, Coordinador del Programa Provincial de Cesación Tabáquica; Danielo Silva, Subsecretario de Atención Primaria y Salud Ambiental; Ernesto Ramp, Director del Hospital; Horacio Mielniczuk, Director de Zona Centro Uruguay; y Mirta Dolly Breard, responsable del Área Programática XI.

Con esta expansión, Misiones refuerza su compromiso con la salud pública, ofreciendo acompañamiento profesional y recursos concretos para reducir el consumo de tabaco y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.