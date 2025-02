El papa Francisco está descansando en el hospital después de que “pasó bien” la noche, informó este lunes a primera hora de la mañana el Vaticano, a través de un comunicado oficial. Mientras tanto, el Pontífice de 88 años recibe tratamiento para una neumonía en ambos pulmones, por lo que su estado de salud aún es delicado y crítico.

La salud del papa Francisco: pasó bien la noche, pero sigue en estado crítico

La información indica que la salud de Bergoglio aún sigue en estado delicado, pero que no repitió ningún episodio de crisis respiratoria, tal como habían informado ayer, lo que despertó las alarmas.

«La noche ha transcurrido bien, el Papa durmió y está descansando», comunicó a la Oficina de Prensa de la Santa Sede esta mañana. Francisco está internado en el Hospital Gemelli de Roma.

El papa Francisco padece «insuficiencia renal leve»

El último parte médico brindado por el Vaticano indicó que el estado de salud del papa Francisco «sigue siendo grave», por lo que permanece internado en el hospital Gemelli de Roma, aunque no ha tenido nuevas crisis respiratorias.

Sin embargo, sumó un nuevo problema a su delicado cuadro. Sus “análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve, actualmente bajo control”, según el parte médico de anoche.

El sumo pontífice, fue ingresado desde el pasado 14 de febrero con una neumonía bilateral, se le suministraron dos unidades de concentrado de glóbulos rojos que supusieron el aumento del valor de hemoglobina, añade el parte médico hecho público este domingo.

La trombocitopenia, es decir, el nivel bajo de las plaquetas que se le detectó el sábado, “se mantuvo estable”, explicaron las fuentes.

El mensaje del papa Francisco por su salud: «Les pido que recen por mí»

El Vaticano dio a conocer este domingo un mensaje del papa Francisco, en el que explicó que «continua con confianza» la hospitalización en el Policlínico Gemelli, «siguiendo con los tratamientos necesarios». El sumo Pontífice, cuyo estado de salud se agravó ayer debido a una trombocitocenia, añadió que «el descanso también forma parte de la terapia».

Las palabras de Francisco forman parte del mensaje que tenía previsto para el rezo del ángelus de hoy y que difundió la Snata Sede. El último parte médico informó que Jorge Bergoglio pasó una noche «tranquila» aunque su salud sigue en estado crítico.

«Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas», añadió el Papa en su mensaje, que cómo el domingo pasado fue difundido sin que se celebrase el ángelus para que el pontífice pueda descansar.

«En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí», añadió Francisco.

