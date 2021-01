Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, descartó este martes la idea de aplicar solo la primera dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik-V, en busca de duplicar la cantidad de personas inmunizadas en nuestro país. La iniciativa había sido planteada por el propio Gobierno nacional en línea con el debate que se viene dando en otros países como el Reino Unido por la cantidad limitada de dosis.

«El Gobierno argentino adquirió al Fondo de Inversión Directa de Rusia 15 millones de esquemas de vacuna Sputnik V, 30 millones de dosis, que llegarán en función del contrato firmado, entre los meses de diciembre y marzo de 2021», recordó la funcionaria del Ministerio de Salud Pública en un hilo publicado hoy en su cuenta de Twitter.

Vizzotti informó además que «la vacuna Sputnik V es la única cuyo esquema de vacunación consta de dos componentes, en primer lugar, el componente Ad26, y luego de un intervalo mínimo de 21 días, el segundo componente Ad5». «Argentina planea administrarlas según esta indicación», aseguró.

La secretaria de Acceso a la Salud anticipó además que «en los próximos días, según lo planificado, llegarán 300 mil dosis del segundo componente, para completar los esquemas de vacunación iniciados». «Luego, continuará el cronograma de entrega hasta completar el 100% de las dosis adquiridas, de ambos componentes, tal como se informó», agregó.

«Desde el inicio, analizamos acciones sanitarias para dar respuesta a la pandemia, entablamos negociaciones con todos los productores para contar con vacunas seguras y eficaces en cantidad suficiente y en forma oportuna. Analizamos en consenso con expertos, expertas y las 24 jurisdicciones, las posibles estrategias de vacunación para lograr el objetivo que ansiamos: avanzar hacia el principio del fin de la pandemia y salvar la mayor cantidad de vidas posibles», concluyó Vizzotti.

La polémica

La propia Carla Vizzotti fue quien planteó el debate sobre la posibilidad de aplicar solo la primera dosis de la vacuna, luego de que estudios mostrarán efectividad de una sola inyección, no solo con Sputnik V sino también con las vacunas de Pfizer y Moderna. El debate se repite en distintos países que todavía no se aseguraron suficientes dosis de vacunas para proteger a toda su población, problemática que llevó a la OMS a asegurar esta semana que no se alcanzará la llamada «inmunidad de rebaño» en 2021.

«En este contexto de pandemia es muy lógico pensar que se pueda vacunar a más gente con la primera dosis y diferir la segunda para cuando ya esté controlado el brote», planteó la funcionaria este lunes en una entrevista.

En esa línea, el Ministerio de Salud de Rusia autorizó ensayos clínicos de la versión «light» de la vacuna contra coronavirus Sputnik V, que requiere precisamente solo una dosis y, por lo tanto, permitiría vacunar a muchas más personas en medio de limitaciones de producción. «Ensayos abiertos de seguridad, tolerancia e inmunogenicidad del fármaco Sputnik Light en la prevención de la infección causada por el virus SARS-CoV-2», dijo el Ministerio en un comunicado, informó la agencia de noticias rusa Sputnik. Según el texto, las pruebas incluirán a 150 voluntarios y finalizarán el 31 de diciembre del año en curso.

Fuente: Perfil