La Cámara de Representantes de Misiones sancionó una ley de gran impacto social y sanitario: la creación del Programa Provincial de Atención de la Menopausia y el Climaterio. La iniciativa, presentada por el diputado Jorge Martín Cesino, busca acompañar de manera integral a las mujeres en esta etapa de la vida, con un abordaje innovador y de vanguardia en Argentina.

Atención integral y gratuita

El programa funcionará en el Parque de la Salud “Dr. Ramón Madariaga” y asegura cobertura en estudios diagnósticos, atención clínica, terapias psicológicas, nutricionales y kinésicas, además de la provisión de medicamentos y suplementos.

También contempla la terapia hormonal sustitutiva en los casos que correspondan, junto con campañas informativas, consejerías y talleres sobre prevención de factores de riesgo, sexualidad, salud mental y calidad del sueño.

La normativa establece, además, la conformación de equipos especializados en hospitales públicos de toda la provincia, el uso de tecnologías para el seguimiento de pacientes a distancia, y el impulso de la investigación científica y la formación profesional en el área.

El texto legal instituye el 18 de octubre como Día Provincial de la Menopausia, en consonancia con la fecha internacional, con el fin de concientizar y promover un abordaje integral de la salud femenina.

Un cambio de paradigma en la salud de las mujeres

En los fundamentos, Cesino explicó que el climaterio es una etapa natural que, sin embargo, “muchas veces se atraviesa con desconocimiento, estigmas y tabúes, generando síntomas que deterioran la calidad de vida o la aparición de enfermedades crónicas”.

“Con esta ley buscamos crear políticas y herramientas que garanticen una atención integral y accesible, que incluya aspectos físicos, sociales, emocionales y espirituales, con un enfoque de género e intercultural”, subrayó el legislador.

La diputada Blanca Núñez, a su turno, destacó que la norma permitirá un tratamiento más humano y personalizado: “Esta iniciativa es un traje a medida para cada mujer. Con conciencia, cuidados y tratamientos, ya no tendremos que resignarnos en esta etapa de la vida”.

Más leyes sancionadas

Durante la misma sesión, la Cámara aprobó otras dos normas de relevancia:

Patrimonio Histórico y Cultural. Por iniciativa de la ex diputada María Cristina Bandera, se declaró Patrimonio Histórico y Cultural al Antiguo Edificio de la Escuela de la Familia Agrícola Concepción de la Virgen María, en Santa María (departamento Concepción). La legisladora Mabel Cáceres resaltó que se trata de un espacio con enorme valor histórico, construido en el marco del primer plan quinquenal de Juan Domingo Perón en la década de 1940, y destacó a las EFAs como pilares del modelo educativo misionerista.

Día del Profesional de Políticas Públicas y Desarrollo Local. La diputada Anazul Centeno impulsó la ley que instituye el 27 de septiembre como fecha provincial en reconocimiento a esta profesión. El objetivo es jerarquizar el rol de quienes diseñan e implementan políticas públicas, fortalecer la capacitación y poner en valor su aporte al desarrollo local y a la gestión pública de calidad.

Salud, identidad y desarrollo

Con estas tres sanciones, la Legislatura reafirmó su compromiso en tres ejes centrales: la salud de las mujeres, la preservación del patrimonio histórico y la jerarquización de la gestión pública, consolidando a Misiones como una provincia que avanza con leyes innovadoras y de profundo impacto ciudadano.