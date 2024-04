A la espera de un nuevo dato de inflación, la recuperación de los salarios viene lenta en algunos sectores mientras que otros se destacan por acompañar la suba de precios.

De hecho, los últimos datos de enero del Indec muestran que el salario promedio formal no logra cubrir el valor de una canasta básica, lo que demuestra el atraso salarial con el que corren no sólo empleados formales sino también quienes están en peor situación: los trabajadores no registrados.

El Indec informó que los salarios se incrementaron 16,4% en enero y perdieron contra la inflación en el mismo mes (20,6%), según el reporte sobre el índice con datos a noviembre. El aumento nominal fue del 20% para el sector privado registrado, 12,1% para el sector público y 11,2% para los no registrados. Todos debajo del 20,6% que dio el Índice de Precios al Consumidor.

En ese contexto, paritarias claves se encuentran en proceso de negociación: estas son las de los trabajadores de prensa, alimentación, metalúrgicos, petroleros, el sindicato del seguro y azucareros. Pero por el momento, estos son los confirmados:

Trabajadores de Maestranza

El Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA) acordó una actualización salarial que se da por fuera de las paritarias del 20% en abril y un 17% para mayo, siendo el quinto mes del año, la instancia fijada por las partes para la apertura de la negociación paritaria.

Sindicato del Neumático

El Sindicato de Trabajadores del Neumático (SUTNA) arranca su paritaria 2024-2025 y asegura como mínimo la inflación de este mes por cláusula ya acordada. Además, se cobrará un 4% adicional como base de la paritaria entrante y un bono de fin de año de $ 100.000.

Telefónicos

Los gremios telefónicos cobrarán un 50% de aumento correspondiente al acuerdo del 100% que alcanzaron a principios del mes sobre los salarios de julio 2023.

Camioneros

El gremio liderado por Hugo Moyano acordó con las cámaras empresariales un aumento del 45% para marzo-abril, pero por ahora el Gobierno retrasa su homologación.

Hoteleros

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) que preside Luis Barrionuevo, acordó un aumento del 90% trimestral que se pagará en cuotas del 30% durante los meses de abril y mayo.

Empleados de comercio

Los empleados de Comercio cobrarán un 17,6% en abril que corresponden a los salarios de marzo. El titular del gremio, Armando Cavalieri, afirmó: «En este contexto tan complejo, es imperativo asegurar acuerdos mensuales para ir garantizando una protección del salario frente al flagelo de la inflación y proteger los ingresos de los trabajadores. Seguiremos negociando mes a mes».

En tanto los empleados de comercio del área turismo, recibirán una suma de carácter no remunerativo en sus salarios de abril del 17,6% (17% que corresponde a marzo de 2024 y un reconocimiento del 0,6% por las diferencias mes de febrero 2024).

Sobre el nuevo aumento se pagarán los adicionales de antigüedad y presentismo. Además, la nueva cifra será tomada en cuenta para el pago del medio aguinaldo.

Tras el aumento salarial acordado con los representantes de la Federación de Viajes y Turismo (FAEVYT), el sueldo inicial en la actividad se ubicará en $ 652.000.

Trabajadores vitivinícolas

La paritaria fijó suba de salarios del 85% para el operario de bodega y 80% para el obrero de viña, entre marzo y abril, aunque falta la homologación. El aumento real es del 80% sobre el sueldo de febrero, pero al sumarle los no remunerativos más el ítem por refrigerio, la actualización total será del 110%.

Fabián Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) confirmó que “efectivamente el ministerio (por el área de Trabajo) en plena paritaria apareció y dijo que no iban a homologar más del 12% de aumento mensual, pero ya estaban muy avanzadas las charlas por un monto bastante superior.

Sanidad

El gremio de Héctor Daer logró un acuerdo paritario en donde se estableció un salario básico por encima de los $ 1.300.000 en la escala. Es importante destacar que el aumento del salario de abril aplica para todos los trabajadores afiliados o alcanzados por el gremio.

Por otro lado, el sindicato a cargo de Héctor Daer estableció los nuevos montos de los adicionales que deben pagar las empresas que correspondieron a los siguientes puntos:

Bono vacacional: $ 134.503

Comedor: $ 5962 (en caso de no brindar almuerzo)

Sala Maternal: $ 188.788

Bono Día de la Sanidad: $ 40.602 (septiembre con futuros ajustes)

Empleadas domésticas

Las empleadas domésticas recibirán un nuevo aumento salarial en marzo que impactará en abril. La actualización es del 15%. Así los salarios de las empleadas domésticas dependiendo la categoría pasarán a ser de hasta $ 327.660,99 mensuales.

Empleados de la Construcción

La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) cerró un acuerdo paritario con un aumento del 14% para marzo, que se cobrará en abril, con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).

Con esta nueva actualización, el gremio conducido por Gerardo Martínez acumula un incremento del 34% en lo que va del año, contra una inflación del 36,6% en el primer bimestre del año.

Personal de seguridad

La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) oficializó el acuerdo salarial – no homologado- para los trabajadores de la actividad que alcanza un aumento del 73% en tres tramos.

La paritaria aceptada por la UPSRA determinó un salario básico de $ 307.000 en marzo, de $ 337.000 en abril y de $ 356.000 en mayo. Un aumento de $ 49.000 en tres meses.

Respecto al presentismo se fijó una suba en marzo y otra para mayo. En relación al remunerativo adicional, el fuerte se verá reflejado en abril en cada categoría de convenio, mientras que la suma remunerativa será de $ 100.000 en marzo, $ 15.000 en abril y $ 30.000 en mayo.

En tanto, el viático no remunerativo estableció el pago de montos iguales para todas las categorías. El valor del viático será de $118.000 en marzo, de $ 174.000 en abril y de $ 219.000 en mayo.

Sumado el básico a los ítems de convenio y nos remunerativos, el salario inicial conformado bruto de un vigilador será de $ 635.000 en marzo, de $ 742.000 en abril y de $ 840.000 en mayo.

Concesionarios y mecánicos

Trabajadores agremiados en Smata acordaron un aumento bimestral no remunerativo del 30% para marzo. De este modo, la paritaria alcanza un acumulado durante el presente año que trepa al 80,5%. Según dio a conocer la organización sindical que conduce Ricardo Pignanelli, en el acta acuerdo firmada por las partes se definió que el pago de la suma no remunerativa sea desde el 1 de marzo y hasta el 30 de abril.

Cabe destacar que la suba se tendrá en cuenta para el cálculo de las vacaciones, aguinaldo, horas extras y cualquier otra retribución y adicionales.

De este modo y según la nueva escala salarial, el personal de servicios del automotor y administrativos tendrán salarios básicos que comenzarán en los 312 mil pesos y alcanzarán los 502 mil, y sumando los proporcionales no remunerativos, se transformarán en netos de 513 mil y 825 mil, respectivamente.

Estatales nacionales

Los gremios nacionales nucleados en UPCN y ATE volvieron a dividirse. El Gobierno de Javier Milei ofreció un aumento del 8% para el mes de marzo, sobre la base de febrero de 2024 que fue aceptada por UPCN mientras que ATE la rechazó.

Según UPCN, el aumento salarial acumulado en el año paritario en curso (junio 2023 – marzo 2024), alcanzó de esta manera el 175,72%.

Trabajadores de entidades deportivas

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) acordó un incremento salarial del 55% no acumulativo por tres meses al inicio de la paritaria 2024 de la actividad.

En ese sentido, los trabajadores cobrarán un aumento del 15% en marzo, otra del 20% en abril y finalmente un 20% en mayo. Todos los tramos se calcularán sobre la base salarial de febrero 2024.

Las partes pactaron volver a reunirse a mediados de mayo para dar continuidad a las negociaciones salariales, en la continuidad de la paritaria 2024-2025

Ferroviarios

El Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad abrochó un incremento del 20,96% con los haberes de marzo, continuidad del bono por presencialidad y el compromiso de las empresas de dejar abierta la paritaria para continuar con las negociaciones de recomposición.

Sindicato del plástico

La Unión Obrera de la Construcción (Uoyep) confirmó una suba del 15% en los salarios básicos más una suma no remunerativa de $ 100.000. El importe se abonará proporcionalmente a quienes cumplan jornadas inferiores a la legal, bajo modalidad de trabajo a tiempo parcial o jornada reducida.

Con el nuevo incremento a los salarios básicos, el valor hora de un operario pasó a $ 2.511,25 mientras que un operador calificado cobrará la hora $ 3.044,29.

Municipales porteños

El Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba), alcanzó un acuerdo de recomposición salarial, con el gobierno de Jorge Macri, en el marco de la Comisión de Paritarias Central para el mes de marzo.

El acuerdo estipula un incremento salarial del 14% para los trabajadores de Planta Permanente y Transitoria, sobre la base del salario conformado de diciembre de 2023, como también de los adicionales y por antigüedad, que se hará efectivo a partir del 1ro de marzo.

A su vez se logró una suma fija de $ 35.000 y un incremento en los contratos del 11%.

Trabajadores rurales

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) anunció el aumento del 12% para los peones de campo y establecerá que el básico llegue a los $ 425.231,67 y el jornal a los $ 18.707,22.

Además, las partes definieron que en esta ocasión se pague a los trabajadores rurales una un bono extraordinario y no remunerativo del 11%, que representará una suma de $ 46.775,48 para los sueldos y $ 2.057,79 para el jornal. En tanto, para abril habrá una nueva revisión con los integrantes de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

Estatales PBA (incluye docentes)

El Gobierno de Axel Kicillof propuso a los docentes un aumento del 13,5% sobre la base de cálculo conformada por el sueldo de diciembre de 2023, incrementado en un 15%. Este aumento se hace efectivo en el sueldo de marzo a cobrarse en los primeros días de abril. Además, habrá un incremento en los tramos de Asignaciones Familiares del 110% con un compromiso de reunirse a mediados del mes.

En tanto los estatales también cobrarán el mismo aumento. El incremento se suma al 25% otorgado en enero por decisión del Gobernador y del 20% percibido durante febrero por consenso entre las partes.

Es decir, el acumulado en el primer trimestre del año asciende al 58,15%.

Bancarios

Los bancarios anunciaron que acordaron un nuevo aumento salarial con las cámaras empresariales del sector, alcanzando una suba del 50% durante el primer trimestre del año.

El acuerdo paritario alcanzado establece un adelanto del 9% en marzo, acumulativo a lo percibido en el mes de febrero.

El ajuste se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales.

Desde el gremio aclararon que «en caso de resultar mayor la inflación a lo ya percibido en enero-febrero y este adelanto del presente mes, se ajustarán retroactivamente los salarios al mes de marzo, abonando esa diferencia junto a los salarios de abril».

Asimismo, informaron que «también se actualizó en el mismo porcentaje el bono correspondiente al Día del Bancario».

En tanto que precisaron que «con este adelanto de marzo, los bancarios y bancarias hemos alcanzado incrementar nuestros ingresos en un 50% con relación a diciembre de 2023″.

Tras el cierre de la paritaria del primer trimestre, ambas partes empezarán a discutir de manera mensual desde abril hasta junio para determinar el sueldo con el que llegarán los bancarios a mitad de año.

Aceiteros

En abril los aceiteros acordaron una suma no remunerativa a cobrar en el mes de marzo que va desde los $ 77.402,70 hasta los $ 100.456 de acuerdo a la categoría.

Las sumas son no remunerativas y no serán consideradas como base de cálculo para vacaciones, aguinaldo, horas extras y/o cualquier otro tipo de adicional de convenio.

En tanto para el mes de abril, habrá un aumento a cobrarse en el mes de mayo de acuerdo a las escalas salariales.

Farmaceúticos

La Asociación de Empleados de Farmacias (ADEF) acordó un aumento paritario del 86,13% sobre la base de los salarios de diciembre, que se dará de forma retroactiva desde enero hasta marzo. Este gremio nuclea a farmacéuticos de Ciudad y del conurbano bonaerense.

El aumento de abril es del 19,43% calculado sobre la base de diciembre pasado, ya que fue el último mes en el que se registró una recomposición salarial.

Trabajadores de carga y descarga

Para los haberes del mes de marzo está previsto un aumento del 17% aplicado sobre los básicos del mes anterior.

Trabajadores de la carne

Los trabajadores de la carne cobrarán un aumento del 40% que corresponde al 100% acordado en donde el primer tramo se cobró en el mes de marzo correspondiente a febrero.

Trabajadores de la industria del cuero

Se incrementa un aumento a los salarios básicos vigentes del 30 de abril de 2023 por el período de marzo y abril de 2024 para todas las categorías de trabajadores. Además, se suma una suma fija no remunerativa por el salario de marzo de $ 90.000 que ya se cobró a fines de marzo y otra suma extraordinaria de igual valor en el mes de abril que será abonada el 26 de abril.

Trabajadores de entidades deportivas

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) acordó un aumento del 15% a cobrarse en el mes de abril correspondiente a los sueldos de marzo. Habrá otra del 20% en abril y finalmente una de 20% en mayo. Todos los tramos se calcularán sobre la base salarial de febrero de 2024.

Las partes pactaron volver a reunirse a mediados de mayo para dar continuidad a las negociaciones salariales, en la continuidad de la paritaria 2024-2025.Días atrás, la Utedyc cerró el inicio de la paritaria 2024 para los trabajadores de clubes de campo.

En ese convenio, el gremio fijó un aumento de sueldos del 38% (18% en marzo y 20% en abril), sobre los salarios vigentes a febrero de 2024.

Fuente: Ámbito