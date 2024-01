El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, hizo referencia al panorama provincial para este 2024 en el marco de las nuevas medidas anunciadas por el presidente Javier Milei. Consideró que «hay que estar atentos», ya que con las nuevas medidas económicas hay sectores que se verán favorecidos pero otros no. Sobre el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) indicó que «la provincia no puede adelantar fondos de algo que no tenemos certeza de que va a llegar».

El Ministro dijo que las gestiones continuarán para que los fondos lleguen a Misiones. En ese sentido manifestó que seguirán reclamando la deuda por regalías de Yacyretá que asciende a $ 60.000 millones, y de Anses que es cerca de $ 40.000 millones.

«A pesar de que nos deben Misiones siempre mantuvo el equilibrio fiscal y no hemos ajustado a la clase media. A diferencia de lo que hizo el Gobierno nacional que sí castigó mucho a la clase media», señaló en diálogo con la prensa donde además opinó sobre la situación de los yerbateros con la desregulación del Inym, la de los jubilados con la eliminación del régimen de movilidad y ratificó la continuidad de los Ahora Misiones que van hasta el 31 de marzo del 2024, según anunció el gobernador Hugo Passalacqua.

¿A corto plazo cuáles son las expectativas?

Hay que estar atentos, creo que con las nuevas medidas económicas hay sectores que se vieron favorecidos, como el tabaco y el té que tienen mejor dólar para comercializar. El sector de la madera, en cambio, estará complicado porque con las retenciones del 15% no quedan competitivos, el comercio de frontera estará un poco complicado también. Hay algo de cal y algo de arena en todas estas medidas.

Hay una deuda de Nación en compensación de energía y fondos de Aneses, ¿en qué instancia están de gestión y cuál es el monto?

Hablamos de 60 mil millones de pesos que nos deben por regalías de Yacyretá Salto Grande que la venimos gestionando desde la presidencia de Mauricio Macri, luego Alberto Fernández y ahora con Javier Milei. De igual manera con la deuda del Anses hacia la caja provincial que son cerca de 40 mil millones de pesos. El Gobernador tiene prevista una reunión con el titular del Anses para agilizar la resolución de esta deuda. Hay que decir que pesar de que nos deben Misiones siempre mantuvo el equilibrio fiscal y no hemos ajustado a la clase media. Siempre se trató de cuidar a la clase media, al sector industrial, a diferencia de lo que hizo el Gobierno nacional que sí castigó mucho a la clase media.

El tema Fonid, ¿cómo va a quedar?

No decimos que no va a venir, pero con la consiga del Presidente del déficit cero como regla número uno, todos los fondos nacionales quedan supeditados a que haya equilibrio fiscal. Nadie dijo que se va a cortar, pero la provincia no puede adelantar fondos de algo que no tenemos certeza de que va a llegar. A penas lleguen los fondos la provincia lo va a acreditar.

La eliminación del régimen de Movilidad a los jubilados, ¿qué opina?

La eliminación del régimen de movilidad jubilatoria faculta al Ejecutivo a establecer una movilidad arbitraria que puede ser perjudicial para los jubilados, porque al dejar de ser automática, en un contexto inflacionario los haberes de los jubilados pueden salir muy perjudicados.

El Gobernador anunció la continuidad de los Ahora Hasta fines de marzo…

Sí, así es. Continúan hasta el 31 de marzo. Lo que cambió son las cuotas que son de seis sin intereses con el programa de reintegro y además se prorroga el programa Ahora Hipotecario Suba que está vinculado a más de 400 familias misioneras que habían sacado créditos con cláusulas UVA y que con la inflación creciente la cuota iba subiendo mucho más que sus ingresos, con el subsidio que le da la provincia pueden seguir cumpliendo con las cuotas sin mayores dificultades.

Además hay que destacar el programa Ahora Taxi, a través del cual los taxistas pudieron renovar su unidad. Se trata de un programa para renovar el vehículo, recordemos que el rubro fue muy afectado por la pandemia y surge este programa donde la provincia subsidia el 50 por ciento del costo del vehículo y el resto lo pone el dueño del vehículo que entrega el usado como parte de pago. La verdad que es un programa que funciona muy bien con entregas en muchos municipios como Oberá, Puerto Iguazú, Apóstoles, Posadas, y que busca atender a un sector que merecía esta atención especial.

¿El Ahora que financiaba el Gobierno nacional, hay posibilidades de rescatar ese financiamiento?

Las gestiones siempre se harán, seguramente el Gobernador comenzará las gestiones de este programa, pero en particular dudo que tenga un resultado positivo porque este Gobierno tiene una mirada más estricta con todo lo que tiene que ver con subsidios, pero la gestión se hará, porque además es un programa que hace mucha falta.

El Gobierno nacional tiene una consigna clara que es el déficit cero.

¿Qué le pide el Comercio de Posadas, se reunieron días atrás?

Primero la continuidad de los programas que se confirmó y tratar de que, a partir de las nuevas reglas económicas, ver los sectores más afectados en relación con Paraguay y Brasil, para ver dónde está más barato y poner más atención en esos rubros.

Siempre atendiendo la realidad de la coyuntura pondremos la mejor disposición.

¿Se trabaja en una cautelar por el INYM a nivel nacional?

Sí, eso tiene que ver con el DNU, porque elimina facultades del Inym que entendemos no se puede hacer por un DNU y que atenta contra el sector yerbatero de Misiones. Hay un error de base al considerar que el mercado yerbatero es competitivo, la verdad que no es competitivo cuando tenes de un lado 8 mil productores de yerba mate y 150 industriales, si liberas el mercado ya hemos vivido la experiencia en los años 90 cómo se va degradando el precio para el productor, eso trae abandono en las chacras, pérdida de trabajo, entonces es un sector que tenemos que cuidar con precios justos a los productores.

Pedro Puerta salió a celebrar la desregulación, ¿qué opina?

Dijimos que Pedro Puerta estaba en línea con el presidente Milei, su padre cuando fue gobernador en el año 91 estuvo de acuerdo con lo que fue la eliminación de La CRYM y todo el perjuicio que trajo al sector yerbatero.