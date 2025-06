En una elección marcada por el bajo nivel de participación y el descrédito hacia la clase política, uno de los hechos, al menos llamativo, fue la elección como concejal de Francisco ‘Pepi’ Wipplinger, el empresario del transporte de 85 años que logró acceder al Concejo Deliberante de Posadas sin haber realizado campaña visible ni brindado entrevistas a la prensa.

Wipplinger encabezó el sublema Hagamos Algo Nuevo, alineado al partido Por la Vida y los Valores, encabezada por el expolicía preso Ramón Amarilla. Con 5.698 votos, el empresario se convirtió en el candidato más votado de su lista y se aseguró una de las siete bancas que estaban en juego en el cuerpo deliberativo de Posadas.

Empresario conocido, político desconocido

Dueño de la firma JFW, una de las empresas de transporte más grandes del país, Wipplinger es un personaje conocido en los círculos empresariales de Misiones, pero completamente ajeno al circuito político tradicional. Su postulación fue silenciosa: sin spots, sin actos, sin presencia en redes sociales y sin declaraciones públicas.

A diferencia de la mayoría de los candidatos, ‘Pepi’ no brindó entrevistas, no participó en debates y prácticamente no hizo una visible y notable campaña. Su elección sorprendió incluso a integrantes de su propio espacio político.

¿Cómo logró una banca?

La performance de Wipplinger responde más a factores estructurales y a saber aprovechar las oportunidades, tal vez aptitud digna de un empresario de años. En Posadas encabezó el sublema en la lista liderada por el expolicía Amarilla que tuvo protagonismo en los últimos meses y que quedará en los libros de la historia política de Misiones como el primer preso elegido como diputado provincial.

Este contexto provincial inmerso en un escenario nacional, donde el voto de rechazo a las opciones mayoritarias son ya parte del folclore político, crearon un escenario propicio para sorpresas.

Más allá de todo, el veterano empresario se prepara para asumir en diciembre, sin haber dicho una palabra durante toda la campaña. Ahora, el silencio se convertirá en expectativa: la ciudadanía quiere saber qué hará en su nuevo rol como concejal.