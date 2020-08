Para la diputada provincial Rossana Franco (Frente Renovador), la sensibilización y la concientización representan el único camino para enfrentar el flagelo del abuso sexual infantil. Por eso celebró el dictamen aprobado por la Comisión de Género de la Legislatura sobre un proyecto de su autoría que impulsa la institución en Misiones durante el mes de noviembre de la Semana de la Lucha en Contra del Abuso del Niño, Niña y Adolescente.

“Se eligió esa fecha porque el 19 es el Día de la Lucha Internacional de Lucha en Contra del Abuso. Es para que esos días podamos trabajar fuertemente sobre esta temática vinculada a una problemática mundial”, señaló la legisladora en una entrevista con ENFOQUE.

Franco destacó, que “somos la única provincia que contamos con una pensión graciable para niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de este flagelo. Esto en el marco de una ley sancionada en 2011 en Misiones. Esta norma fue modificándose, porque fue avanzando nuestro Código Procesal también. Esta pensión es única en el país. No es sólo el acompañamiento social, sino también económico. Equivale al 70% del salario mínimo, vital y móvil de la provincia. Esto depende de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencias”.

Recordó que “el abuso es transversal, porque no tiene una mirada a una clase social. Y el 85% de los casos se da en el ámbito familiar. Por eso es importante el trabajo de sensibilización y concientización que se pueden hacer con distintas organizaciones, que vienen trabajando en la temática, pero principalmente con las instituciones públicas y las escuelas públicas y privadas. Que los chicos conozcan cuáles son sus derechos”.

Aclaró que “si bien hay una Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes, es importante que todas las instituciones trabajen en este tema que tanto nos duele. En Misiones se está haciendo mucho, desde la Línea 102, desde la Dirección de Violencias, la Defensoría y la Línea 137, abocada al acompañamiento de las víctimas. De la misma manera trabajan el Ministerio de Educación y las Comisarías de la Mujer. Es decir, contamos con muchas herramientas desde el Estado provincial”.

Sin embargo, la legisladora marcó su preocupación porque “a veces la información no llega a todas las familias. Entonces, lo importante es trabajar fuertemente en esa semana”.

Apuntó que “hace 12 años se hizo una modificación mediante la cual se estableció que cualquier ciudadano argentino puede hacer una denuncia por abuso. Eso es fundamental para las distintas áreas que trabajan en la temática, que tienen contacto con los niños. Antes sólo los tutores podían denunciar. Hoy el abuso sexual es un delito de instancia pública. Hasta un tercero sin dar su identidad puede hacer la denuncia”.

Franco también abordó otro tema. El pasado 13 de agosto, la Legislatura misionera aprobó la adhesión de la Provincia a las leyes nacionales 27.501 y 27.533, que modifican la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

“Tiene que ver con no vulnerar a ninguna mujer que trabaja en el ámbito político, que no sea discriminada, que pueda llevar adelante todos sus derechos. Está vinculado a la Ley de Paridad. La violencia política no sólo se da en ese ámbito, a veces también desde los medios”, agregó.

Tal como en el abordaje de los casos de abuso, en este punto ponderó la tarea de la gestión renovadora en cuanto a la búsqueda y defensa de la paridad. “En 2004 se pone en funcionamiento la Mesa Provincial de Mujeres Funcionarias, por ejemplo. Este espacio siempre se les dio a las mujeres y allí nacieron políticas públicas”, remató.